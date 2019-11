Il mese di dicembre per i nativi del Cancro sarà caratterizzato da alcune tensioni a livello familiare e sentimentale, dovute ad una configurazione astrale sfavorevole, a cominciare dall'opposizione del pianeta Venere.

Potrebbero esserci infatti delle incomprensioni, risolvibili solo con maturità. Occorre fare attenzione dunque al temperamento. Per quanto riguarda i single, il periodo migliore sarà nelle feste natalizie: in tali giorni sarà possibile a buttarsi in una nuova storia d'amore.

In ambito lavorativo si potrebbe creare un clima di difficoltà, che potrebbe portare alcuni ostacoli da superare. Tutto sommato però, saranno raggiunti dei discreti risultati che permetteranno di chiudere l'anno in maniera soddisfacente. Poca la fortuna, anche la salute sarà in calo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno del Cancro.

Amore e amicizie

Qualche tensione a livello familiare e sentimentale sarà presente durante il mese di dicembre per i nativi del segno.

Venere in opposizione vi farà attraversare un periodo negativo, che porterà una forte stanchezza emotiva. Dovrete cercare di avere tanta maturità, ma soprattutto, dovrete far capire al partner quanto per voi è importante la sua presenza. Periodo migliore invece per i single, soprattutto nel pieno delle festività natalizie, quando avranno maggiori possibilità di poter iniziare una nuova relazione di coppia.

Ciò nonostante essi dovranno faticare parecchio e mostrare fin da subito le loro intenzioni.

Amicizie tra alti e bassi. Saranno una vera e propria ancora di salvezza nei momenti di difficoltà, ma potrebbero passare in secondo piano quando le cose andranno per il meglio. Dovreste essere più bilanciati a riguardo.

La fortuna e la salute saranno in netto calo durante il mese. Tutto ciò che succederà di buono, sarà soltanto merito vostro. Fate attenzione inoltre a dei possibili malanni di stagione, che potrebbero prendere piede, e frenare le vostre giornate.

Lavoro e impegni

Giove entrerà in una fase molto critica per i nativi del segno, e porterà non pochi ostacoli da superare durante l'ultimo mese dell'anno. Se volete puntare in alto, dovrete cercare di fare del vostro meglio per rendere al meglio e ottenere nel più breve tempo possibile dei buoni risultati. Se siete liberi professionisti cercate di non intraprendere nuove strade e state molto attenti ai nuovi accordi e contratti.

Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego dovranno tenere conto di questo momento di feste, che li rallenterà parecchio. Forse sarebbe meglio aspettare un periodo più adatto.