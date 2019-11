Per voi nati sotto il segno del Capricorno, questo dicembre 2019 sarà decisamente difficile per il lavoro, soprattutto per trovarne uno. D'altro canto, le energie saranno alla base dei successi che conseguirete, anche se non saranno molti come vorreste. L'aspetto sentimentale sarà quello che più vi regalerà soddisfazioni e ottimismo, ci saranno varie occasioni di fare progetti per il futuro.

Amore e affetti

L'amore sarà uno degli aspetti su cui potrete contare.

Fino al giorno 20 dicembre grazie al favore di Venere ci sarà aria di rinnovamenti all'interno della coppia: tutti gli eventuali dubbi saranno dissipati e potrete finalmente immergervi nell'aspetto più tenero e dolce dei vostri sentimenti nei confronti del partner. Potreste fare dei progetti su una possibile convivenza o matrimonio, e un acquisto per questo genere di cose come una casa o dell'arredamento destinato allo scopo vi darà l'occasione di sentirvi molto più uniti.

Per voi single gli incontri sono ottimi, e se avete qualcuno in mente già da molto tempo la prima parte di questo mese sarà determinante per un eventuale fidanzamento o una semplice frequentazione. Dipenderà poi da entrambi il proseguimento di questa storia.

Marte vi darà energie ed una sensualità molto accentuata, quindi non vi resta che approfittare di questo periodo florido.

Lavoro e studio

Mercurio dal giorno 10 dicembre si allontanerà progressivamente dalla vostra costellazione, e questo genererà delle problematiche a livello comunicativo sul lavoro.

Se dovete fare qualcosa come concludere un affare o un progetto importante per un eventuale salto di qualità, fatelo prima di quella data. Dopodiché potrebbero sorgere dei problemi a livello finanziario, e proprio a questo proposito il consiglio sarà di non eccedere con le spese natalizie e di spendere il minimo sindacabile per regali e acquisti vari. Non vi si chiede di non fare niente, ma di essere più parsimoniosi del solito.

Per voi alla ricerca di lavoro il consiglio sarà quello di inviare curriculum e sbrigare un colloquio prima della fine della prima metà del mese, perché sia Mercurio sfavorevole che le vacanze natalizie in sé non permetteranno di essere assunti facilmente.

Voi studenti avrete un calo delle energie che non vi permetterà di essere efficienti sullo studio, ma potrete comunque dedicarvi a letture rilassanti ed istruttive al tempo stesso.

Fortuna e salute

Soltanto Giove, e in minima parte Venere saranno i pianeti della fortuna in questo dicembre così difficoltoso. Non vi mancheranno comunque una voglia di fare sbalorditiva e una positività che contagerà chiunque. Qualche idea sospesa nel passato potrebbe riprendere vita, come ad esempio un breve viaggio in programma da tanto tempo. Anche l'umore e la salute saranno alti, quindi non ci sarà da preoccuparsi per quanto riguarda sia il vostro stato fisico che mentale.