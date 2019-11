Il mese di dicembre per i nativi Leone sarà caratterizzato da alcune difficoltà da superare in ambito sentimentale a causa di una configurazione astrale svantaggiosa. Infatti, gli influssi del pianeta Venere creeranno spesso incomprensioni tra voi e il partner, che potrete evitare semplicemente assumendo un atteggiamento consenziente, ma non sempre sarà la giusta strada da prendere. Anche per i single le cose non andranno come previsto.

Sarebbe il caso di aspettare periodi più favorevoli, salvo un colpo di fortuna. Purtroppo però, quest'ultima non sarà così presente, e dovrete cavarvela da soli nella maggior parte delle situazioni quotidiane. La piccola fortuna infatti arriva da Mercurio ma è una fortuna che arriva grazie al vostro duro impegno e non in modo casuale. Al contrario, bene la salute, assieme ad un periodo di benessere tra voi e la vostra famiglia.

In ambito lavorativo, Sole in buon aspetto vi dà tutto il sostegno necessario per portare a termine le vostre mansioni. Ciò nonostante non aspettatevi giornate o cambiamenti degni di nota. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

Sarà un periodo per voi abbastanza complicato per quanto riguarda la sfera emotiva e sentimentale durante il mese di dicembre.

Una configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in opposizione al vostro segno, porterà svariate incomprensioni tra voi e il partner. Potreste provare a risolvere la questione cercando di essere comprensivi, ma alcune discussioni saranno comunque inevitabili. Non bisogna dimenticare che Giove non è più un sostegno per voi ed eventuali nuovi incontri d'amore possono essere ostacolati sotto questo cielo.

Infatti i cuori solitari possono avere molte difficoltà nel corteggiare qualcuno.

Amicizie tra alti e bassi nell'ultimo mese dell'anno. Ci saranno momenti dove saprete assumere un temperamento ottimale con gli amici, anche se alcuni vostri atteggiamenti potrebbero non essere ben visti, causando dei possibili litigi. Fate attenzione dunque.

Fortuna e salute

Mercurio, presente nel vostro cielo, porterà fortuna "a piccole dosi" e solo in situazioni poco rilevanti.

Sarà dunque merito vostro se otterrete successi.

Buona la salute, nonostante il periodo. Avrete abbastanza energie da spendere sia per il lavoro, sia per preoccuparvi della vostra vita privata, ma anche per il divertimento.

Lavoro e impegni

Sole in aspetto benefico per buona parte del mese, vi terrà sull'attenti in ambito lavorativo, riuscendo a raggiungere dei discreti successi. Poche saranno le delusioni, ma non aspettatevi giornate dove riuscirete a piazzare svariati successi oppure dei grandi cambiamenti.

Coloro invece alla ricerca di un nuovo impiego avranno tante strade da percorrere. Dovranno solo scegliere quella che più si addice a loro, e ovviamente cercare di dare un'ottima impressione verso il potenziale datore di lavoro.