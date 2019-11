Il mese di dicembre per i nativi Pesci sarà caratterizzato da tante gioie per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Avrete un'ottima configurazione astrale che vi permetterà di realizzare tanti piccoli desideri. Tuttavia, dovrete fare un po’ di attenzione in quanto dei piccoli malintesi e delle incomprensioni potrebbero intaccare il vostro rapporto nell'ultima settimana del mese. I cuori solitari saranno particolarmente ottimisti e con Marte in trigono avrete tanto fascino che vi sarà utile per riuscire a trovare la vostra anima gemella.

La fortuna ritornerà dalla vostra parte e grazie all'appoggio di Giove superare i vari ostacoli sarà più semplice del solito. La salute sarà sui livelli ottimali e riuscirete a portare a termine con tenacia i vostri impegni quotidiani. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Venere sarà favorevole al vostro segno per buona parte del mese e vi permetterà di trascorrere delle giornate molto intense in compagnia della vostra anima gemella.

L'affiatamento di coppia sarà piuttosto alto, non abbiate paura di proporre qualcosa di nuovo al partner. Ciò nonostante fate comunque attenzione a dei possibili malintesi oppure a delle incomprensioni che potrebbero intaccare la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda i cuori solitari, questi possono tornare a dare il meglio di sé. Marte sarà in trigono al vostro segno zodiacale, e vi darà fascino da spendere nella vostra ricerca all'amore.

Bene anche le amicizie, che saranno di spicco durante il mese di dicembre. Preparatevi a trascorrere delle giornate oppure un weekend con i vostri cari, per il solo gusto di divertirvi. Potreste anche arrivare ad averne bisogno per altri motivi dei vostri amici, come una piccola confidenza.

Fortuna e salute

La fortuna tornerà a girare dalla vostra parte già a partire dalla prima settimana del mese.

Giove splenderà nel vostro cielo e vi darà la libertà di osare. La salute sarà su ottimi livelli per tutto il tempo necessario. Sarete dunque in grado di portare a termine i vostri impegni senza troppa fatica, e con l'agilità di svolgere mansioni extra.

Lavoro e impegni

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potrebbero esserci svariati problemi che potrebbero rallentare la vostra carriera professionale.

Ciò nonostante, grazie agli influssi di Giove, ci saranno dei progetti rimasti nel cassetto a lungo e che ora finalmente potranno avviarsi, seppur con qualche fatica. In ogni caso, non rimarrete fermi e, nonostante qualche imprevisto, sarete comunque ostinati a iniziare nuovi progetti. Coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego, saranno volenterosi e pronti a mettersi in gioco, anche se non ci saranno tanti posti disponibili.