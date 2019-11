Per i nati del segno del Sagittario, questo dicembre 2019 la fortuna darà occasione di vedere vari progetti fruttare, e magari ci sarà anche l'opportunità di incrementare le possibilità di fare carriera. Ci saranno anche ottime opportunità lavorative per i disoccupati ed un eccellente rendimento per chi studia. Purtroppo l'amore darà una fase di forte instabilità da affrontare con calma e perspicacia.

Amore e affetti

All'interno delle coppie lo spostamento di Venere creerà dei momenti di instabilità, forse a causa di qualche disagio che qualcuno sta respirando già da molto tempo e che non è stato ancora affrontato a viso aperto con il partner. La situazione non promette successi su questa situazione, quindi se riuscirete ad avere qualche chiarimento sarà esclusivamente merito vostro e dipenderà anche dalla stabilità e maturità che avete costruito fin dall'inizio della vostra storia d'amore.

Buone (ma non ottimali) sono le prospettive di fare conquiste per i single, se ci saranno i presupposti per una relazione duratura sarà davvero un colpo di fortuna, altrimenti non resterà che attendere un periodo migliore.

Lavoro e studio

Giove favorevole vi farà essere efficientissimi sul posto di lavoro, tanto che la stima per voi salirà vertiginosamente e i guadagni saranno al di sopra delle vostre aspettative.

Questi proverranno soprattutto dal duro lavoro che negli scorsi mesi vi ha tenuti particolarmente occupati. I progetti che comincerete prima del periodo festivo vi daranno ampie prospettive di fare un salto di qualità con una promozione. Se continuerete così, l'anno prossimo andrete molto lontano.

Per chi è alla ricerca di un impiego, sarà il momento ideale per inviare curriculum: fare colloqui e tutto ciò che possa smuovere la vostra situazione di stallo, per farla convergere in una direzione positiva.

Favoriti i giovani e chi ha più spirito d'iniziativa.

Per voi studenti sarà opportuno immergervi nello studio, nella preparazione di un esame o per un concorso, anche perché la fortuna di questo periodo vi farà cogliere delle occasioni più uniche che rare.

Fortuna e salute

I progetti e le idee di questo periodo saranno sicuramente abbracciati dalla fortuna grazie a Giove, ma anche qualche giorno dopo che questi lascerà la sua posizione a voi favorevole.

Sul fronte della Salute però Marte potrebbe farvi avere degli acciacchi che già avete conosciuto in passato e dei malanni stagionali che purtroppo potrebbero farvi perdere qualche giorno.

Cercate di organizzare un viaggio per recuperare il buon umore e per conoscere qualche luogo nuovo, magari un percorso che implichi anche dello sport .