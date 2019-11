Il mese di dicembre per i nativi Scorpione sarà caratterizzato da un periodo poco favorevole in ambito sentimentale. Sarà necessario stare attenti infatti a varie incomprensioni con l'anima gemella. Fortunatamente la situazione migliorerà già a partire dalla seconda settimana del mese, quando sarà possibile approfittare del periodo per stabilizzare la situazione proponendo dei nuovi progetti da fare insieme.

Attenzione inoltre in ambito familiare, dove potrebbe esserci qualche piccolo litigio. Per quanto riguarda i single, Giove sostiene i nuovi incontri e i nuovi amori, facilitando anche un riavvicinamento tra persone che hanno litigato in passato.

In ambito lavorativo, Mercurio permette di essere molto attivi, offrendo buone occasioni per far progredire la propria carriera professionale. Buone occasioni anche per chi è alla ricerca di un nuovo impiego. La fortuna sarà buona, grazie al passaggio di Giove. Ciò nonostante è meglio fare attenzione alla salute, che subirà un calo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre 2019 per i nativi sotto il segno dello Scorpione.

Amore e amicizie

La sfera sentimentale sarà tra alti e bassi durante il mese di dicembre. Una configurazione astrale discreta, potrebbe creare varie incomprensioni all'interno della vostra relazione di coppia. Fate dunque attenzione al temperamento. Siate inoltre abbastanza comprensivi.

Fortunatamente la situazione dovrebbe migliore già a partire dalla seconda settimana del mese. Per i single la situazione sarà tutto sommata buona, grazie agli influssi di Giove. Infatti, sono favoriti gli incontri già dall'inizio del mese. Approfittatene per cercare di trovare la vostra anima gemella.

Le amicizie non saranno particolarmente di rilievo. Avrete infatti svariati impegni da portare a termine, tanto che avrete poco tempo da dedicare agli amici.

Fortuna e salute

Gli influssi prima di Mercurio e poi di Giove, riserveranno per voi una buona dose di fortuna durante il mese da sfruttare sapientemente per portare a termine le vostre mansioni.

Attenzione alla salute in quanto sarà in calo in questo periodo. Ciò nonostante sarete ostinati nel portare avanti i vostri impegni.

Lavoro e impegni

Mercurio nel vostro cielo vi permette di essere particolarmente attivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Se state lavorando ad un nuovo progetto allora ecco che la fortuna sta per sostenere tutte le nuove strade e sarà possibile ottenere anche importanti aiuti per realizzare qualcosa che vi interessa in modo particolare.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, approfittate dei tanti colloqui di lavoro a vostra disposizione per riuscire nell'impresa. Dovrete "solo" riuscire a presentare dei curriculum degni di nota.