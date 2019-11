Per voi nativi del segno del Toro, questo dicembre 2019 sarà uno dei mesi più positivi dell'anno. Fra molte opportunità lavorative anche per voi alla ricerca di un impiego e una fortuna che giocherà un ruolo essenziale per molti aspetti del vostro mese, nel complesso respirerete un'aria molto positiva e proficua.

Amore e affetti

Questo dicembre avrete modo di vivere un amore più vicino ai sentimenti e all'affetto grazie alla posizione favorevole di Venere che vi accompagnerà fino al giorno 20 del mese.

Ottime le opportunità di dialogo con il partner, ottime anche le prospettive di fare dei progetti che riguarderanno dei passi importanti da fare in due, ma purtroppo l'opposizione di Giove vi causerà un calo delle vostre energie erotiche.

Questa condizione del tutto particolare privilegerà voi single, perché potrete finalmente fare colpo su qualcuno utilizzando non la vostra sensualità, la vostra naturalezza e il vostro solito modo di fare.

Le cose miglioreranno dopo il giorno 10, perché Mercurio arriverà ad incrementare le vostre doti comunicative per conquistare anche chi vi starà attorno con le vostre interessanti idee, anche di stampo filosofico.

Lavoro e studio

Anche sul lavoro Mercurio vi darà una mano sul fronte comunicativo del vostro lavoro e sui progetti che verranno cominciati in questo periodo. Sempre dopo il giorno 10 ci sarà quindi un periodo florido sia per voi stessi, con qualche guadagno in più che non guasta mai, e per i vostri colleghi che avranno con voi una collaborazione molto stretta.

Ci saranno anche degli accordi che con il passare delle settimane troverete estremamente soddisfacenti, e che potrebbero anche valervi una promozione, sempre di stampo professionale.

Ottime le prospettive di trovare un impiego per voi ancora alla ricerca di un lavoro leggermente più stabile. La “stanchezza” procurata dalla precarietà sarà un incentivo valido per sfoderare le vostre capacità e la vostra dedizione, anche per un lavoro che non corrisponderà esattamente alle vostre esigenze.

Voi studenti sarete praticamente imbattibili, e questo periodo sarà di massimo splendore per la vostra memoria e per le vostre argomentazioni. Presentatevi sempre sicuri di voi, e avrete fatto metà del lavoro.

Fortuna e salute

Dopo tentennamenti da parte della fortuna nel corso di quest'anno, il mese conclusivo si rivelerà essere decisamente molto fortunato e molto positivo anche dal punto di vista della salute.

Il Sole in trigono vi farà sentire carichi e pieni di energia, pronti per qualsiasi sfida che vi si pari davanti, e verso la fine del mese troverete una carica di stampo erotico che sarà fra le più alte dell'anno che sta per andarsene. Vi basterà soltanto non eccedere con gli sforzi, che siano di stampo fisico oppure mentale.