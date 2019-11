L'Oroscopo del mese di dicembre 2019 per i nati sotto il segno del Toro sarà ampiamente soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda le prime tre settimane: Venere è ancora in trigono e questa situazione vi permetterà di vivere giornate all'insegna della serenità e della positività. Andiamo a vedere in dettaglio cosa riserverà l'ultimo mese dell'anno per i nativi del segno del Toro.

Previsioni degli astri di dicembre per il Toro, l'amore

Per quanto riguarda l'amore, non dovrete temere particolari sussulti in quanto la relazione con il vostro partner si presenterà all'insegna della tranquillità, soprattutto nelle prime due decadi del mese di dicembre.

Se siete single e soprattutto se siete in cerca dell'anima gemella, il cielo si presenterà altamente favorevole nonostante un'opposizione di Marte che potrebbe provocare un piccolo calo di energie e di passione. L'importante sarà uscire di casa e frequentare persone nuove, proprio perché tra queste potrebbe esserci la persona giusta che fa per voi. Con l'arrivo di Mercurio potrebbe presentarsi qualche problematica sul piano del dialogo: l'importante è che riusciate a mantenervi in perfetta sintonia con il partner, in tal modo potrete tenere lontani i litigi e le discussioni.

Oroscopo mese di dicembre per il Toro, il lavoro

Cosa dicono le stelle per la questione lavoro per tutti i nati sotto il segno del Toro? Finalmente dal giorno 10 in poi, Mercurio non sarà più in opposizione: ciò significa che potrete dare sfogo a nuovi progetti e nuove idee in campo professionale proprio perché i blocchi e gli ostacoli non potranno più impedirvi la loro realizzazione. È il momento di dar vita a un nuovo percorso professionale, soprattutto per ritrovare voi stessi, le vostre energie e la vostra voglia di alzarvi al mattino con uno spirito più intraprendente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Si potrebbero aprire le porte a nuove collaborazioni e nuovi accordi, sebbene non tutti potrebbero rivelarsi proficui. Starà a voi decidere la loro convenienza e la loro praticità. Il mese di dicembre servirà anche per aggiornare il curriculum di chi è in cerca di lavoro, in modo tale da presentarsi bene per l'inizio del nuovo anno. Migliorerà ulteriormente l'umore e l'ottimismo a partire dal giorno 23 con il Sole in trigono.

Fortuna e salute per i nati Toro nel mese di dicembre

In merito alla fortuna, il mese di dicembre sarà senza dubbio favorevole: piccola consolazione dopo un 2019 decisamente complicato. La positività e l'ottimismo vi consentiranno anche di migliorare la vostra salute, in quanto vi sentirete decisamente meglio rispetto al mese scorso. Qualche malessere nel fisico potrebbe subentrare solamente nel caso in cui doveste esagerare con lo sport: cercate di mantenervi equilibrati e di non strafare.