Per i nati del segno della Vergine, in questo dicembre 2019 ci saranno molte prospettive di fare conquiste per i single e opportunità di fare progetti importanti per le coppie già datate, anche se in alcuni casi vi saranno opportunità di tradimenti, che potrebbero introdurre elementi di instabilità.

Su fronte lavorativo Mercurio aiuterà su eventuali accordi e quindi i guadagni non mancheranno, ma ci saranno anche alcuni problemi che vi spingeranno a spendere qualcosa in più di quanto vi aspettavate.

Amore e affetti

Dall'inizio del mese fino al giorno 20 dicembre Venere sarà interamente dalla vostra parte. Questo dunque sarà un periodo favorevole per rafforzare la vostra intesa di coppia, per farla ulteriormente maturare e per vivere un'intimità più tenera e senza alcun tipo di compromesso con il partner. Ci sarà anche spazio per dei chiarimenti su argomenti mai risolti del tutto: alcune gelosie verranno accantonate in virtù del consolidamento del vostro amore.

Ci sarà però anche l'altra faccia della medaglia, ovvero quella che favorisce dei tradimenti, dei flirt o dei tentativi di seduzione che potrebbero far crollare delle certezze già abbastanza precarie di per sé.

Per voi single ci sarà spazio per emozioni forti e prospettive di relazioni “a finale aperto”: non sarete certi della durata o della stabilità delle vostre conquiste, ma avrete la certezza di essere magnetici e al centro dell'attenzione, soprattutto verso quelle persone che volevate attrarre da molto tempo.

Lavoro e studio

I primissimi giorni di dicembre saranno alquanto incerti e privi di stimoli interessanti, tanto che potreste cadere nella monotonia della routine lavorativa. Però a partire dal giorno 10 le cose miglioreranno sensibilmente: dei progetti e degli accordi andranno in porto grazie anche al favore di Mercurio. Andrà bene quindi il lato dei guadagni, molti dei quali saranno immediati anche se non eccessivamente ingenti.

Giove inoltre vi darà lo slancio necessario per riprendere qualche progetto rimasto in sospeso e rimetterlo in gioco, sfruttandolo al massimo le potenzialità. Qualche spesa imprevista vi darà parecchio da pensare, ma nel complesso non avrete di che lamentarvi.

Per chi è in cerca di un impiego migliore, ci saranno numerosi colloqui di lavoro, alcuni dei quali andranno bene, anche grazie alle vostre doti comunicative incrementate dall'appoggio di Mercurio.

Anche gli studenti saranno favoriti da Mercurio e le prestazioni durante compiti o esami sono favorite.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte grazie a Giove. Probabilmente la vostra mente percepirà un calo di questa fortuna, ma la verità sarà ben diversa e decisamente più positiva. Le energie in drastico incremento vi faranno comprendere questa sensazione soltanto un po' più avanti nel tempo.

Sul fronte della salute ci saranno molte forze su cui poter contare e sarete quasi sempre al massimo della forma, sia fisica che mentale.