L'Oroscopo di mercoledì 13 novembre prevede molti avvenimenti inaspettati, soprattutto per i segni zodiacali come l'Acquario e lo Scorpione, mentre saranno in arrivo alcuni pensieri negativi per il Cancro e la Vergine, che porteranno diversi cambiamenti.

Di seguito il dettaglio delle previsioni astrali di tutti i segni.

Oroscopo del 13 novembre: i primi sei segni

Ariete: i nativi del segno avranno una giornata notevolmente positiva e fruttuosa, specialmente sul lavoro.

Il pomeriggio sarà piuttosto faticoso, mentre la serata sarà piacevole e rilassata.

Toro: la mattinata per i nati del segno sarà dedicata alle questioni familiari. Il pomeriggio sarà molto frenetico, mentre la serata passerà all'insegna del relax.

Gemelli: la giornata per i nati sotto il segno inizierà in maniera assai positiva soprattutto sul lavoro. Il pomeriggio sarà piuttosto proficuo e soddisfacente.

La serata passerà all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

Cancro: il segno avrà una giornata alquanto negativa e complicata, soprattutto in famiglia. Il pomeriggio sarà dedicato al lavoro, mentre la serata sarà piuttosto calma e beata.

Leone: l'intera mattinata per i nati del segno sarà notevolmente positiva e allegra. Il pomeriggio passerà abbastanza calmo. La serata sarà notevolmente pacata e rilassata.

Vergine: i nati nel segno passeranno l'intera giornata all'insegna di alcuni pensieri negativi. Il pomeriggio sarà quieto e dedicato al lavoro. La serata sarà assai festaiola.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: il segno della Bilancia avrà una mattinata estremamente rilassante, specialmente in coppia. Il pomeriggio sarà dedicato al lavoro, mentre la serata sarà trascorsa in famiglia.

Scorpione: i nati nel segno dello Scorpione avranno una giornata interessata da alcuni cambiamenti inaspettati e piuttosto positivi.

Il pomeriggio sarà assai calmo e dedicato interamente al lavoro. Serata beata e stravagante.

Sagittario: i nati sotto il segno avranno una mattinata notevolmente frenetica, soprattutto sul lavoro. Il pomeriggio, invece, sarà più calmo e dedicato al relax. La serata sarà molto soddisfacente.

Capricorno: i nati nel segno avranno una giornata molto stancante e complicata, a causa di alcuni problemi inattesi.

Anche il pomeriggio sarà abbastanza tortuoso. Mentre la serata sarà più rilassata e pacata.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario passeranno l'intera giornata all'insegna di coccole e tenerezze varie. La serata sarà decisamente galante con il partner.

Pesci: l'intera giornata per i nati del segno sarà parecchio agitata e confusa a causa di un malinteso sul lavoro. Il pomeriggio sarà piuttosto pensieroso.

La serata, invece, sarà deliziosa e dedicata alla famiglia.