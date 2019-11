L'Oroscopo di domenica 17 novembre riserva diversi cambiamenti positivi, soprattutto per il segno del Toro e della Bilancia, mentre saranno in arrivo alcuni problemi inattesi per il segno dei Pesci. Di seguito i dettagli delle previsioni astrali di tutti i segni.

Oroscopo del 17 novembre: da Ariete alla Vergine

Ariete: passerete l'intera giornata all'insegna del divertimento e dell'allegria, soprattutto in famiglia.

La serata sarà piuttosto calma.

Toro: i nativi del segno avranno una mattinata interessata da alcuni cambiamenti improvvisi ma piuttosto positivi, specialmente sul lavoro. Il pomeriggio sarà molto proficuo e soddisfacente. La serata sarà dedicata esclusivamente al riposo.

Gemelli: la mattinata sarà assai confusa e destabilizzante, a causa di alcuni strani pensieri. Il pomeriggio sarà interamente dedicato ai nuovi progetti lavorativi, mentre la serata sarà mondana e allegra.

Cancro: i nati nel segno avranno una giornata piuttosto complicata per alcuni problemi imprevisti sul posto di lavoro. Il pomeriggio sarà sfiancante e stressante, mentre la serata sarà beata e calma.

Leone: il segno avrà una giornata molto positiva e festosa soprattutto nella sfera sentimentale. Il pomeriggio sarà riservato al lavoro, mentre la serata sarà parecchio spossante.

Vergine: passerete una mattinata parecchio stressante e affaticante sul lavoro. Il pomeriggio sarà destinato alla famiglia, mentre la serata sarà dedicata al relax assoluto.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: la giornata comincerà in maniera notevolmente negativa, la situazione riuscirà a migliorare soltanto nel pomeriggio, a causa di alcuni problemi imprevisti sul lavoro. Serata calma.

Scorpione: avrete una mattinata notevolmente pimpante e briosa. Il pomeriggio sarà dedicato alla conclusione di alcuni progetti importanti. Mentre la serata sarà piuttosto impegnativa sul lavoro.

Sagittario: il segno avrà una giornata interamente positiva, sia in famiglia che sul posto di lavoro. Serata in compagnia e all'insegna del divertimento.

Capricorno: passerete una mattinata dedicata totalmente al lavoro. Il pomeriggio sarà molto produttivo e proficuo, mentre la serata sarà trascorsa insieme alla famiglia.

Acquario: i nati nel segno dell'Acquario avranno la mattinata riservata ad alcuni progetti lavorativi.

Il pomeriggio sarà trascorso insieme alla persona amata, mentre la serata sarà assai monotona e calma.

Pesci: la giornata per i nativi del segno sarà molto spossante, specialmente sul posto di lavoro. Il pomeriggio sarà destinato ai problemi familiari, mentre la serata passerà in maniera beata e giocosa.