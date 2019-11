Inizia un nuovo mese per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Come andrà il periodo di dicembre per l'ottavo segno zodiacale? Scopriamolo, leggendo le previsioni astrologiche con l'amore, il lavoro e la salute. Di seguito anche consigli per vivere al meglio il periodo delle feste. Nel mese di novembre molti sono stati i fattori favorevoli per il segno zodiacale. A livello sentimentale è stato possibile sistemare alcune situazioni e portare avanti le proprie relazioni con serenità. Anche a livello lavorativo non sono mancate delle soddisfazioni ed è stato possibile gestire il proprio lavoro ottenendo anche dei risultati immediati.

Solo nell'ultima settimana avete vissuto dei momenti sottotono, anche al livello a salutare.

Nel mese di dicembre, i nati sotto questo particolare segno vivranno una ripresa soprattutto a livello psicofisico, vi sentirete più energici e ci saranno molte occasioni per stare bene. In particolare la seconda parte del mese vi sentirete meglio, perché con Giove dalla vostra parte arriveranno delle soluzioni e delle cure per risolvere dei problemi ed ottenere grandi miglioramenti a livello salutare. Molti saranno i pianeti attivi nel segno, anche per la notte di Capodanno.

In campo lavorativo, Giove sarà in aspetto valido e sarà possibile ottenere successi anche affrontando dei cambiamenti. A livello amoroso le coppie nate da poco tempo possono consolidarsi, mentre chi è in cerca di una persona importante, troverà occasione per fare nuove conoscenze. Leggiamo dettagliatamente le stelle che riguardano il lavoro e l'amore dei nati sotto il segno dello Scorpione.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore dello Scorpione

Come anticipato le stelle saranno dalla vostra parte il livello lavorativo, ma anche gli studenti potranno valorizzarsi ed ottenere anche dei risultati importanti per il proprio percorso di studi.

Ci saranno delle nuove esigenze, soprattutto se volete mettervi in gioco e dimostrare ciò che valete. Non mancheranno i presupposti per emergere e per ampliare la propria posizione.

Per quel che riguarda il settore sentimentale è un buon momento le coppie e per solidificare un'unione. Grande la forza in questo periodo, potrete godere di momenti di serenità. Cercate di mettervi in gioco e di aprirvi al partner, in modo tale da poter godere entrambi di buone emozioni. Il 2020 inizierà con una grande energia sia a livello sentimentale che professionale e l'intero anno vi darà soddisfazioni e potrà essere sfruttato per fare delle scelte e dei passi avanti importanti per dimenticare difficoltà che vi hanno creato problematiche in passato.