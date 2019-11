Durante la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 dicembre 2019 il Sagittario avrà nella sua costellazione Mercurio, mentre il Sole e Venere viaggeranno fino ad arrivare alla costellazione del Capricorno, dove permarranno ancora Plutone, Saturno e Giove. Lo Scorpione invece avrà la Luna nei gradi della sua costellazione.

Di seguito, le previsioni astrologiche della settimana, segno per segno.

L'oroscopo settimanale, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non ci saranno motivazioni plausibili per la vostra gelosia di questa settimana nei confronti del partner.

Però non riuscirete ad abbandonare questa sensazione fino a qualche chiarimento, forse nel fine settimana. Il lavoro dovrebbe essere più efficiente e la mente priva di pensieri.

Toro: ci sarà molta intesa con il partner, essa salirà vertiginosamente nella seconda metà della settimana. Il buonumore sarà un ottimo espediente per fare qualche progetto in più in ambito lavorativo. Salute in rialzo, esattamente come le energie sia lavorative che erotiche.

Gemelli: potreste non essere molto contenti della vostra situazione sentimentale decisamente piatta e priva di stimoli. La vostra impronta lavorativa invece sarà più marcata man mano che procederanno le giornate. Evitate le persone che potrebbero irritarvi.

Cancro: la situazione sentimentale con il partner vi darà parecchio da pensare, ma le difficoltà sul posto di lavoro se sarete distratti aumenteranno sensibilmente.

Prestate quindi la massima attenzione a come gestite il vostro lavoro o i vostri guadagni potrebbero subire un calo drastico.

Leone: ci saranno molte scelte da fare per quanto riguarda i vostri incarichi lavorativi, e qualche decisione sbagliata potrebbe essere decisamente deleteria per la carriera. La vostra relazione amorosa invece avrà bisogno di uno slancio in più per ravvivarla.

Vergine: sarà una settimana in cui avrete molte energie da impiegare per fare progetti per la sfera personale.

Perciò ci sarà molto spazio per lo shopping, soprattutto a sfondo natalizio, e per qualche sfizio che volevate togliervi da tempo. Gli amici vi faranno compagnia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci saranno dei litigi senza alcuna motivazione specifica con il partner, probabilmente a causa dei dubbi che in questi giorni avete alimentato. Potreste non avere la forza necessaria per vivere la vostra relazione in modo spensierato.

D'altro canto però sarete concentrati sul lavoro.

Scorpione: l'aria di festa si farà sentire anche per voi, quindi sul posto di lavoro potreste non essere efficienti e preferireste staccare la spina per un po'. I pomeriggi saranno degli ottimi toccasana, dal momento che saranno candidabili per il relax e lo svago in generale.

Sagittario: le vostre festività natalizie inizieranno esattamente in questa settimana.

Infatti potreste cominciare a organizzare una gita fuori porta per stare in completo relax, ma se non potrete permettervelo a causa del lavoro, sarete comunque in grado di ritagliarvi delle serate colme di divertimento.

Capricorno: il lavoro subirà una grande accelerazione grazie alla vostra voglia di fare decisamente instancabile. Nonostante le festività non vorrete perdere occasione di guadagnare.

Avrete anche un occhio di riguardo per la famiglia.

Acquario: potreste arrecare una rottura con qualcuno a cui tenevate, ma non avrete la voglia né le energie per instaurare nuove relazioni. Il lavoro e la salute saranno i punti focali della settimana, dedicandovi anche a dello sport per cercare di rimanere in forma.

Pesci: avrete voglia di essere un tutt'uno con le prossime festività, facendo di tutto per rendere la casa ma anche il posto di lavoro più allegri e “natalizi”. L'armonia sarà il vostro obiettivo principale per rafforzare i vostri legami ma anche per eventuali riappacificazioni.