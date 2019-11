L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre prevede momenti di polemica per la Vergine, mentre per i single del Toro ci saranno novità in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo vi sentirete addosso il peso di molte responsabilità e quindi potreste avere un po' di nervosismo. A livello professionale dovrete cercare di ristabilire la vostra situazione prima che finisca l'anno.

Riguardate la salute.

Toro: in amore ci saranno diverse novità, specialmente per chi è single. Chi è sposato potrebbe dover affrontare un periodo di crisi economica. Se avete un'attività in proprio, fate attenzione alle persone con cui volete lavorare. Prevista grande energia nelle giornate di venerdì e sabato.

Gemelli: in questa settimana dall'11 al 17 novembre, in molti potrebbero dover prendere delle decisioni.

C'è chi sta pensando alla possibilità di un trasferimento. A livello lavorativo non sarete molto soddisfatti e potrete prendere nuovi accordi che vi porteranno su una strada maggiormente sicura.

Cancro: giornate top quelle in previsioni, con nuovi incontri molto interessanti. Chi ha una relazione potrebbe dover fare i conti con una polemica che andrà chiarita il più presto possibile. In ambito professionale arriveranno maggiori soddisfazioni grazie a nuove proposte.

Leone: le relazioni nate da poco sembrano procedere in maniera molto lenta. Martedì e mercoledì sono previste tensioni in famiglia. Sul lavoro, invece, i nuovi progetti potranno ripartire alla grande. Nel weekend potreste risentire di un po' di stanchezza.

Vergine: l'amore sarà il protagonista assoluto della settimana dall'11 al 17 novembre. Ci sono relazioni d'amore non ben definite che dovranno essere sistemate. Da evitare assolutamente qualsiasi tipo di polemica. Recupererete una certa tranquillità e serenità mentale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi sta vivendo una relazione complessa potrebbe decidere di troncare. Avrete bisogno di avere al fianco persone che appoggiano le vostre idee. Le stelle favorevoli potrebbero farvi concludere qualche affare molto proficuo economicamente.

Scorpione: nell'ultimo periodo anche le relazioni più forti hanno dovuto affrontare una prova. Venere nel segno darà la possibilità a chi è single di vivere nuovi amori.

Questo sarà per voi un periodo molto stancate e pieno d'impegni, ma presto otterrete i risultati sperati.

Sagittario: per chi vuole programmare una convivenza o un evento importante, la settimana dall'11 al 17 novembre sarà la più ideale per farlo. Chi è ancora single potrà riuscire a fare degli incontri migliori del solito. In ambito professionale potrete pensare a nuovi progetti.

Capricorno: i nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero ricevere ben presto una lieta sorpresa.

Chi ha alcune questioni rimaste in sospeso potrà sistemarle. Chi sta cercando di migliorarsi in ambito professionale dovrà impegnarsi parecchio.

Acquario: sarete chiamati a fare delle scelte importanti che fino ad ora avevate rimandato. In ambito professionale avrete la possibilità di imporre le vostre idee. Chi riuscirà ad essere maggiormente intraprendente avrà anche un buon riscontro economico.

Pesci: Venere sul vostro segno zodiacale vi renderà sereni nella settimana dall'11 al 17 novembre. Ci saranno nuovi incontri interessanti e dovrete riuscire a mettere da parte la vostra timidezza. Riguardate la salute e non sottovalutate alcune problematiche.