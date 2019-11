Durante la settimana che va dal 2 all'8 dicembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno dell'Acquario a quello del Toro, dove vi è Urano, mentre Giove cambierà domicilio spostandosi dal Sagittario, dove staziona il Sole, al Capricorno, facendo compagnia a Saturno, Venere e Plutone. Mercurio e Marte rimarranno in Scorpione come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Toro e Leone, meno rosee per Cancro ed Ariete.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. A parte la giornata di venerdì, questa settimana potrebbe rivelarsi particolarmente ostica per i nati Ariete che dovranno fare i conti col passaggio di Giove nel Capricorno, segno poco congeniale ai nativi.

Toro: weekend romantico. Con Venere e la Luna nel loro Elemento nel fine settimana potranno far emergere il loro lato romantico con l'amato bene. Qualche grana lavorativa lunedì è martedì, fortunatamente di piccola entità.

Gemelli: revisioni finanziarie. L'avvento di Giove nel Capricorno 'spingerà', con ogni probabilità, i nati Gemelli a revisionare minuziosamente il loro settore economico tagliando, ove necessario, le spese superflue.

Cancro: umore 'flop'. Settimana da prendere probabilmente con le pinze per i nati del segno che avranno a che fare con molteplici asperità. I 'Pianeti Lenti', difatti, potrebbero minare il loro tono umorale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Lavoro 'top' per Leone

Leone: lavoro 'top'. Giove si congiunge a Saturno nel segno del Capricorno, per antonomasia il Pianeta delle 'concretizzazioni', favorendo, c'è da scommetterci, l'avanzamento professionale dei nati Leone che non si sono risparmiati nel periodo dove il munifico Astro ha transitato in Sagittario.

Vergine: incontri fortunati. Le nuove conoscenze che i nati del segno faranno questa settimana, specialmente da venerdì a domenica, potrebbero risultare alquanto interessanti per il loro futuro lavorativo.

Bilancia: perplessi. Nel cielo le asperità planetarie saranno parecchie ed a risentirne potrebbe essere la tranquillità nel focolare domestico difatti alcuni nativi saranno straniti dal comportamento del partner.

Scorpione: grintosi. Marte e Mercurio, entrambi in moto diretto nel loro segno, doneranno ai nati Scorpione una buona dose di grinta ed intuizioni che si riveleranno, con tutta probabilità, proficue per il prossimo futuro. Carpe diem.

Capricorno poliedrico

Sagittario: stressati. Le molteplici incombenze pratiche che i nativi dovranno affrontare per l'intera settimana potrebbero rivelarsi davvero troppe e, come inevitabile conseguenza, aumentare irrimediabilmente il loro livello di stress. Tisana e film sarebbero un buon antidoto.

Capricorno: poliedrici. Il passaggio di Giove nel loro segno non è roba da poco ed i nativi, specialmente la prima decade del segno, avvertirà un cambiamento favorevole nel trend professionale con lo schiudersi di ulteriori opportunità.

Amore in secondo piano.

Acquario: poco lucidi. acutezza e fluidità di pensiero potrebbero venir meno questa settimana in casa Acquario quindi sarebbe bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Pesci: routine. Settimana senza infamia ne lode quella che presumibilmente vivranno i nati Pesci. Farebbero bene ad ottimizzare tale apparente stasi per dedicarsi alle incombenze procrastinate nei giorni addietro.