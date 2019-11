L'Oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre prevede qualche piccolo contrasto per lo Scorpione, mentre per il Sagittario ci saranno delle belle occasioni. Scopriamo le previsioni degli astri per la seconda sestina dello zodiaco.

Le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: le coppie che hanno vissuto un periodo di crisi nei mesi scorsi dovranno cercare di evitare discussioni inutili. Chi è single da tempo riscoprirà una grande capacità d'amare.

In generale sarà un periodo di cambiamenti e non è escluso che abbiate qualche ripensamento. Chi di recente ha dovuto mollare la presa dal lavoro per motivi personali, adesso potrà rimettersi in gioco più forte di prima.

Scorpione: se sono nati dei problemi ultimamente con il partner, andranno risolti con molta pazienza. Ci sarà qualche piccolo contrasto anche in famiglia. Chi ha richiesto un prestito dovrà attendere ancora un po' prima di ricevere una conferma.

La forma fisica sarà al top in questo periodo. Attenzione al weekend, dove potrebbe nascere qualche conflitto tra donne.

Sagittario: Sole e Giove sono in buon aspetto per voi e vi aiuteranno a guardarvi intorno se siete ancora single. Questa settimana dal 25 novembre all'1 dicembre sarà molto interessante dal punto di vista professionale. Ci saranno delle buone occasioni per voi, ma dovrete riuscire a saperle sfruttare al meglio.

In amore non siate troppo puntigliosi ed evitate di far nascere conflitti per questioni banali. Fate attenzione alle giornate di giovedì e venerdì.

Capricorno: per voi arriverà un periodo molto favorevole, all'insegna della passionalità. Diversi pianeti saranno sul vostro segno e favoriranno gli incontri. Grazie alla vostra creatività riuscirete ad ottenere grandi soddisfazioni sul lavoro. La vostra forma fisica non sarò invece al top per via di qualche malessere.

Cercate di ritagliarvi dei momenti di relax.

Acquario: la vostra vita professionale sembrerà andare a gonfie vele, ma ci saranno comunque dei cambiamenti importanti da fare. Ci sono alcune situazioni che ormai da tempo vi stanno strette e questa sarà l'occasione giusta per parlarne e risolvere le cose. Il vostro umore sarà un po' altalenante per via di alcuni pensieri che riguardano il passato. Non lasciatevi abbattere dalla malinconia.

Pesci: in questa settimana dal 25 novembre all'1 dicembre tenderete a chiudervi in voi stessi. Siete delle persone che non amano chiedere aiuto o consigli. Tra lunedì e martedì potreste essere particolarmente nervosi a causa di alcuni problemi in amore. A livello professionale riuscirete a mostrare tutta la vostra grinta e la vostra determinazione al vostro capo. Il weekend sarà per lo più positivo, anche se non è il caso di strafare.