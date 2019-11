Il mese di novembre sta per volgere al termine, è quindi interessante vedere i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per l'imminente mese di dicembre. In particolare per il Toro le ultime giornate dell’anno si riveleranno positive dal punto di vista fisico. Grinta ed energia non mancheranno, tuttavia alcune preoccupazioni di natura professionale potrebbero alzare la tensione.

In amore le cose si semplificano, c’è armonia. Favoriti anche gli incontri.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche del mese di dicembre 2019 per il segno del Toro.

Oroscopo di dicembre 2019 per il Toro

Amore: il mese di dicembre si rivelerà più sereno di quelli precedenti per il Toro, che inizia a ritrovare la stabilità dopo un periodo carico di tensioni e malumori. Chi è alla ricerca di chiarimenti, potrà trovarli durante quest’ultimo mese dell’anno e trascorrere in serenità e allegria le festività.

Chi vive un rapporto stabile, potrebbe decidere di fare un passo importante, come il matrimonio o la convivenza. Chi è alle prese con separazioni o situazioni legali, potrebbe trovare una mediazione. Anche gli incontri sono favoriti, soprattutto a partire dal 18 dicembre quando Venere sarà in posizione favorevole. Potrebbe essere un San Silvestro "bollente" anche per chi non desidera impegnarsi a lungo termine.

Alla fine del mese Giove transiterà nel segno, portando grande energia, il Toro sarà audace e non avrà paura di mettersi in gioco.

Lavoro: durante quest’ultimo mese dell’anno il Toro dovrà cercare di recuperare dopo un periodo difficile, tuttavia le difficoltà non mancheranno. Alcune certezze potrebbero cadere, qualcuno potrebbe vedersi rifiutare delle proposte. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto a chi lavora da tempo per la stessa azienda, chi desidera un miglioramento o un avanzamento di carriera.

È bene mettersi in gioco e mostrare le proprie capacità, cercate comunque di mantenere un atteggiamento contenuto e professionale. La passione e determinazione con cui portate avanti i vostri progetti potrebbe farvi alzare un po’ i toni, passando dalla parte del torto. Durante le ultime giornate di dicembre Giove transiterà nel segno, potrebbero dunque sbloccassi delle situazioni di tipo legale e il Toro guadagnerà un po’ di serenità in più.

Gli astri consigliano di portare pazienza, con l’inizio del 2020 alcune situazioni si sbloccheranno e il segno potrà riscattarsi. Il lavoro svolto porterà i suoi frutti e inizieranno ad arrivare le soddisfazioni.

Salute: come anticipato, gli influssi di Giove e Venere, accompagnati poi da Saturno in posizione vantaggiosa, porteranno grandi benefici al Toro durante il mese di dicembre. È dunque il momento ideale per dedicare qualche attenzione maggiore al corpo, concedersi dei momenti per se o praticare dello sport.

È inoltre il giusto per iniziare delle cure o dei trattamenti.