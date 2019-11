Il 2019 sta ormai per concludersi. Come andrà l'ultimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno della Vergine? Di seguito le stelle con l'Oroscopo sull'amore, la salute e il lavoro per il periodo di dicembre per il quinto segno zodiacale. Scopriamo anche alcuni consigli per poter affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo e gestire le festività comprese tra il primo ed il 31 del dodicesimo mese dell'anno..

Nell'ultimo periodo ci sono state delle tensioni che hanno creato dei momenti di ansia.

Con la fine del mese precedente è stato però possibile recuperare ed anche delle discussioni familiari sono state risolte. Con il transito di Giove i nati sotto questo segno hanno avuto l'opportunità anche di migliorare sotto l'aspetto della forma fisica. In campo professionale ci sono state delle decisioni da prendere, non è stato semplice far prevalere la propria opinione. Anche gli studenti hanno avuto delle buone soluzioni da poter sfruttare. In amore il mese ormai conclusosi è stato positivo per chi ha voluto esprimersi senza limiti e vivere realmente le proprie emozioni.

Scopriamo dettagliatamente le previsioni delle stelle dei nati Vergine per dicembre.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore per la Vergine

Nel mese di dicembre ci sarà un recupero a livello salutare, vi sentirete più vitali ed energici. Ci saranno dei conflitti da doverla superare e questo potrebbe causare disagi, ma tenendo a bada le vostre agitazioni potrete vivere serenamente le festività. Cercate però di fare attenzione ad alcune giornate comprese nella metà del mese, mentre con la fine del periodo con Giove, Saturno ed Urano favorevoli, arriveranno delle conferme e delle soluzioni che da tempo stavate aspettando.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A livello lavorativo, evitate di sottovalutare delle proposte, potreste essere particolarmente fortunati. In campo amoroso chi ha vissuto una crisi, ora è pronto ad andare avanti con la propria relazione.

Come anticipato, livello lavorativo sarà un mese importante per il segno. È un periodo interessante e grazie anche alla transito di Giove, riuscirete infatti ad emergere e portare avanti i vostri progetti. Non mancheranno soddisfazioni, anche nei prossimi mesi del nuovo anno 2020. Con la metà del mese sarà possibile anche concludere degli affari importanti ed ottenere magari una promozione.

Buone le stelle anche di fine mese.

A livello sentimentale, si raggiungerà un nuovo equilibrio e potrete vivere delle nuove emozioni. Belle le novità per chi da poco ha compiuto un passo importante. Le stelle sono dalla parte anche di chi vuole innamorarsi ancora. Cercate di essere più disponibili per poter sfruttare il periodo favorevole.