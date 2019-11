L'Oroscopo del week-end 23-24 novembre è pronto a rivelare come si concluderà questa settimana. Dopo giornate di lavoro e stanchezza molti potranno recuperare con del meritato riposo, qualcuno dovrà fare delle sistemazioni e altri rivedere i conti. Non mancheranno attimi di svago e relax, magari in dolce compagnia. Approfondiamo leggendo le seguenti previsioni astrali del fine settimana per tutti i dodici segni zodiacali.

Oroscopo fine settimana 23 e 24 novembre: da Ariete a Vergine

Ariete - Sabato avrete la Luna opposta: se nel lavoro ci sono state delle difficoltà, l'amore vi consolerà. Sfruttate questo fine settimana per pensare a voi stessi, ma comunque sono favorite le visite e la cura della propria persona. State vivendo un mese faticoso ma al contempo pieno di opportunità. Ultimamente sentite troppi pettegolezzi in giro e spesso siete tentati di togliervi dai social network ma poi ci ripensate.

Possibili incontri, specie per i single under 40. Concedetevi uno strappo alla dieta.

Toro - Sarete sovrastati dalla stanchezza, ma dopo una bella dormita domenica ritroverete le energie. State affrontando un periodo particolare costellato di alti e bassi, l'amore è altalenante, c'è e non c'è. In questo week-end vi sentirete più sereni anche se non si escludono piccoli fastidi fisici: questo è il periodo dell'influenza, per cui sarà bene coprirsi e non prendere freddo.

Sognate di cambiare abitazione o paese, presto questa cosa potrebbe avverarsi. Spese di casa, non eccedete con i consumi.

Gemelli - Avete una gran voglia di amare in questo fine settimana anche se da alcuni giorni siete pensierosi per via di una difficoltà o di un presentimento che non riuscite a superare. Ultimamente state esagerando con la caffeina o i dolci, incominciate ad eliminare certi vizi nocivi.

Se possibile, concedetevi una bella passeggiata, magari in compagnia di una persona a cui volete bene. Basta essere pessimisti, incominciate a darvi da fare e otterrete delle liete soddisfazioni.

Cancro - Finalmente anche questa settimana è finita e sarete in modalità 'recupero'. Avete avuto molte cose da fare tra casa, famiglia e lavoro. A partire da sabato le stelle vi saranno favorevoli mentre domenica otterrete maggiori riscontri, le vostre fatiche finalmente saranno notate e giustamente ricompensate.

Vi ritroverete a pensare ad una persona che non c'è più. Siate presenti in famiglia, chi ha dei figli o dei nipotini avrà bisogno di maggiori attenzioni. Il karma è dalla vostra parte. Se qualcuno vi rema contro o vi ha fatto un pesante torto, lasciate fare alla Giustizia Divina e pensate solamente a voi stessi, non vale assolutamente la pena perdere tempo dietro alla gente 'piccola'.

Leone - Non sempre le cose vanno a buon fine, il più delle volte risulta necessario fare un passo indietro e guardare da un'altra angolazione: magari una cosa che vi sembra giusta, all'altro non lo è.

Vi ritroverete a discutere, frenate la lingua. Per rimettervi in sesto fisicamente, potete cambiare alimentazione oppure fare più movimento del solito. Riceverete una strana chiamata.

Vergine - Week-end all'insegna del riposo. I coniugi potrebbero scontrarsi per questioni economiche, in vista delle imminenti festività state cercando di risparmiare. Domenica vi sveglierete rigenerati e organizzerete un buon pasto. Avete voglia di rispolverare le tradizioni di un tempo, siete molto nostalgici ultimamente.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Di solito preferite starvene da soli ma in questo week-end le cose saranno diverse dal solito: non si escludono chiamate, uscite e incontri. Domenica il partner vi dirà qualcosa di interessante che potrebbe svoltarvi la vita. Ultimamente siete stanchi di sentire sempre lamentele, volete rilassarvi e fuggire lontano da tutto e tutti. Chi vive da solo sarà preoccupato per alcune questioni burocratiche da risolvere. Non saranno ottime giornate per fare degli investimenti.

Scorpione - Le previsioni astrologiche del fine settimana sono stellari: ci saranno appuntamenti e incontri inaspettati per i single, mentre le coppie saranno molto più intime del solito. In famiglia l'aria sarà piuttosto rilassata ed avrete voglia di trascorrere del tempo prezioso insieme. La Luna vi appoggerà e favorirà ogni iniziativa. Se volete raggiungere uno scopo dovete avere un piano preciso in mente. Se siete indecisi sul da farsi, leggete e informatevi meglio. Non siate superficiali nei confronti di chi vi vuole bene.

Sagittario - Novembre è quasi finito e presto tutta la tensione e le sfortune saranno un lontano ricordo. Ultimamente vi siete isolati rinchiudendovi in voi stessi. Soffrite il freddo e non vedete l'ora che arrivi il vostro compleanno per ricevere auguri e regali. Adorate i festeggiamenti e siete un filino vanitosi. In questo week-end vi divertirete in compagnia anche se avrete da ultimare alcune faccende in casa e fuori.

Capricorno - Vi sarà chiesto un favore particolare, magari un familiare avrà bisogno del vostro supporto per fare una determinata cosa.

State attenti ad alcune amicizie perché qualcuno vi mente. Saranno due giornate valide per prendere iniziative. Se dovete fare il bucato, meglio farlo di sabato. Domenica non avrete voglia di uscire e vi godrete la giornata nel comfort casalingo. Chi ha dei figli piccoli potrebbe doverli aiutare nei compiti scolastici.

Acquario - Giornate interessanti da trascorrere con i propri cari e le amicizie speciali. Apprenderete diversi pettegolezzi e ci saranno degli scambi d'opinione. In casa dovrete pulire e organizzarvi per la prossima settimana.

Chi ha del lavoro arretrato potrebbe sfruttare questi due giorni di relax per portarsi avanti o recuperare. Qualcuno di vostra conoscenza nutre un profondo sentimento per voi.

Pesci - Fine settimana freddo e burrascoso. Dovrete prendere una decisione importante che inciderà su quello che farete prossimamente: avete voglia di cambiare ma allo stesso tempo volete maggiori stabilità e certezze. Valutate con calma il da farsi altrimenti finirete per pentirvene. Le coppie si ritroveranno a chiacchierare del futuro.

Chi aspetta da tempo l'amore vero, non deve arrendersi ma continuare a cercare. Una persona vi chiederà l'amicizia sui social.