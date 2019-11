Durante il weekend che va dal 16 al 17 novembre i nativi Scorpione e Toro avranno modo di rilassarvi e godersi il tempo libero assieme alla propria anima gemella mentre Gemelli sarà alquanto gentile e disponibile ad aiutare gli altri. Vergine potrebbe avere qualche contrattempo in ambito lavorativo con il Sagittario, invece, che attraverserà una fase di stallo al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 16 al 17 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 novembre: da Ariete a Vergine

Ariete: avrete modo di togliervi un sassolino dalla scarpa sul posto di lavoro durante il fine settimana.

Fate solo attenzione a non essere impulsivi. In amore vi aspettano tanti momenti di relax e divertimento. Voto - 7,5

Toro: sarete molto più sereni e rilassati. Avrete la possibilità di non pensare per un po’ al lavoro, concentrandovi di più sui vostri hobby preferiti. Voto - 8

Gemelli: sarete gentili e disponibili ad aiutare chi più ne ha bisogno durante il fine settimana in ambito lavorativo. Questo vi fa onore, ciò nonostante fate attenzione a non rimanere indietro con le vostre mansioni.

Voto - 7,5

Cancro: non avrete voglia di trascorrere il vostro tempo con chi più amate, di conseguenza, sarete piuttosto irritati, tanto da causare malumore nei confronti di chi vi sta attorno. Voto - 5

Leone: uscire di casa oppure fare un bel viaggetto con i vostri amici o con il partner potrebbe essere una buona opportunità per svagare un po’ la mente e fare nuove esperienze. Voto - 9

Vergine: potreste avere qualche piccolo contrattempo sul posto di lavoro, tanto che sarete costretti a lavorare qualche ora in più. Cercate di essere più precisi quando portate a termine un compito.

Voto - 6

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: riuscirete a creare le condizioni giuste per trascorrere un weekend piuttosto sereno, circondandovi delle persone che più amate. Sarà l'occasione giusta inoltre per dire qualcosa di importante al partner. Voto - 7,5

Scorpione: lo stress e il nervosismo delle giornate precedenti sparirà del tutto e avrete modo di godervi un weekend in tutta tranquillità accanto alla vostra anima gemella, oppure con i vostri amici.

Voto - 8

Sagittario: potreste attraversare una fase di stallo per quanto riguarda l'ambito lavorativo a causa di alcune mansioni piuttosto complicate che richiedono tempo. Se necessario, chiedete aiuto ad un collega. Voto - 6,5

Capricorno: sarà un fine settimana piuttosto stressante per i nativi del segno. Ci saranno tante mansioni da svolgere sul posto di lavoro, tanto che sarete costretti a sacrificare parte del vostro tempo libero.

Voto - 6,5

Acquario: potreste essere piuttosto annoiati durante il fine settimana. Ciò è dovuto al fatto che non riuscite a trovare qualcosa che v'interessi davvero. Cercate di essere più vivi. Voto - 6

Pesci: ritroverete il buonumore durante il weekend, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Riuscirete infatti a passare più tempo con la vostra dolce metà, sia per divertimento oppure per portare avanti la vostra relazione.

Voto - 8,5