Sabato 23 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare in Bilancia mentre il Sole, Giove e Venere transiteranno nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Plutone e Saturno resterà sui gradi del Capricorno ed Urano sarà in Toro. Il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in pianta stabile nei Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Gemelli, meno rosee invece per Scorpione ed Ariete.

Ariete impulsivo

Ariete: impulsivi. L'indole impulsiva dei nati del segno potrebbe emergere in maniera decisa vista l'avversità lunare. Bisognerà cercare di mantenere i nervi saldi in qualunque occasione, onde evitare spiacevoli gaffe.

Toro: mondani. La voglia di divertimento che i nativi avvertiranno nella giornata di sabato sarà, con tutta probabilità, smodata e cercheranno di soddisfarla uscendo con amici di vecchia data, con i quali le risate saranno assicurate.

Gemelli: sereni. Nel focolare domestico, sebbene non vi sia particolare trasporto emotivo l, regnerà presumibilmente un clima decisamente più tranquillo rispetto alle burrascose giornate precedenti. Verso sera il tono umorale potrebbe drasticamente abbassarsi.

Cancro: litigiosi. In coppia qualcosa non girerà per il verso giusto e i nativi cercheranno inconsciamente una valvola di sfogo, innescando litigi per questioni di poco conto.

Scorpione burbero

Leone: energici. Le forze probabilmente non mancheranno ed i nati Leone ne saranno entusiasti convogliandole nei loro progetti professionali in essere. Serata di coccole con la persona amata.

Vergine: scelte. Sabato i nati del segno saranno presumibilmente chiamati a fare una scelta per il loro futuro lavorativo. Le opzioni a disposizione saranno allettanti, ma sarà doveroso ponderare a dovere se intraprendere un nuovo percorso sia la scelta ideale.

Bilancia: acquisti. Concedersi un capo d'abbigliamento tanto desiderato sarà qualcosa che probabilmente i nativi vorranno e potranno permettersi in questo primo giorno del weekend.

Scorpione: burberi. I nati del segno potrebbero assumere un atteggiamento indisponente che, a ragion veduta, farà saltare la mosca al naso al partner.

Acquario dubbioso

Sagittario: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta dove i nativi farebbero bene a dedicarsi alle attività pratiche procrastinate nei giorni precedenti, ottimizzando il loro tempo libero.

Capricorno: instancabili. I nati del segno in queste 24 ore lavoreranno alacremente senza quasi accusarne la stanchezza e tale stacanovismo non sfuggirà di certo ai vertici aziendali.

Acquario: dubbiosi. I nativi potrebbero sentirsi poco sicuri di aver fatto le scelte adeguate nel periodo appena trascorso quindi sarà probabile che li metteranno nuovamente in discussione.

Pesci: oziosi. La voglia di darsi da fare potrebbe latitare sabato: saranno parecchi nati del segno che si isoleranno dal mondo circostante ignorando gli inviti mondani di partner ed amici.