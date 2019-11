Domenica 1° dicembre 2019 la Luna stazionerà in Acquario mentre Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone, Saturno e Venere permarranno in Capricorno come Giove ed il Sole in Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno continuerà la sua sosta in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Capricorno, meno concilianti invece per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: poliedrici. Creatività ed estro saranno presumibilmente di casa ed i nati Capricorno potranno indirizzare tali doti ovunque gradiranno, traendone tempestive soddisfazioni.

2° posto Leone: stacanovisti. Instancabili questa domenica i nativi grazie allo Stellium di Terra che donerà ulteriore slancio alla loro già innata tenacia. Amore in secondo piano.

3° posto Vergine: acquisti. Oggi i nati del segno, visto il florido settore finanziario di cui presumibilmente godono in questo periodo, vorranno dedicarsi allo shopping assieme agli amici di sempre.

I mezzani

4° posto Toro: concentrati. La capacità di concentrazione dei nativi oggi potrebbe essere ad alti livelli facendogli guadagnare la stima del capo nel loro settore professionale.

5° posto Bilancia: mondana. Il focus odierno potrebbe essere orientato sul divertimento difatti i nati Bilancia, con ogni probabilità, opteranno per un'uscita serale assieme agli amici di vecchia data, dove le risate non mancheranno.

6° posto Gemelli: frizzante. Il tono umorale dei nati del segno in questa giornata potrebbe essere alle stelle. Con il loro sorriso doneranno buonumore a tutte le persone con cui avranno a che fare.

7° posto Sagittario: accidiosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in casa Sagittario e, come inevitabile conseguenza, alcuni nativi opteranno per starsene in panciolle ciondolando tra letto e tavola da pranzo.

8° posto Pesci: routine. Domenica senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nati Pesci. Farebbero bene ad ottimizzare il tempo a loro disposizione dedicandosi ad ultimare le incombenze pratiche rimandate nei giorni scorsi.

9° posto Scorpione: umore 'flop'. Il tono umorale dei nativi sarà, presumibilmente, messo a dura prova dallo scontro tra i Pianeti Lenti ed il duetto Marte-Mercurio che sosta nel loro segno.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelosi. Il 'fantasma' della gelosia potrebbe aleggiare nella giornata nativa senza, però, reali motivazioni in quanto saranno molti i nativi che prenderanno 'lucciole per lanterne'.

11° posto Cancro: indisponenti. Avere a che fare con i nativi oggi potrebbe non essere molto semplice, in quanto il loro atteggiamento risulterà indisponente facendo storcere il naso a parecchie persone.

12° posto Ariete: nervosi. Le copiose asperità stellari oggi non consentiranno ai nati Ariete di essere ne tranquilli ne rilassati, difatti sarà probabile che, invece, saranno inclini al nervosismo.