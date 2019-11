Giovedì 21 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Vergine, mentre il Sole, Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione.

Plutone e Saturno continueranno il proprio moto in Capricorno, così come Giove e Venere saranno sui gradi del Sagittario ed invece Urano sarà in quelli del Toro. Nettuno permarrà nel segno dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno concilianti invece per Cancro ed Acquario. Il tutto può essere approfondito facendo una graduatoria di tutti i dodici segni.

Sul podio

1° posto Toro: incontri. Giovedì i nativi godranno dei favori lunari, supportati dai "pianeti lenti", che presumibilmente 'doneranno' loro ottime chance di fare nuove conoscenze utili per il futuro professionale.

2° posto Capricorno: lavoro 'top'. Le vicende lavorative dei nati del segno andranno, con tutta probabilità, a gonfie vele, specialmente per chi tra loro svolge una professione alle dipendenze altrui.

3° posto Leone: carpe diem. Da una parte Giove-Venere nel loro elemento e dall'altra Urano-Saturno supporteranno, lo stacanovismo e le scelte professionali di giornata che potrebbero rivelarsi vere 'miniere d'oro'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I mezzani

4° posto Sagittario: energici. Questo giovedì il bottino energetico dei nativi ha buone possibilità di essere stracolmo, sarà possibile orientare tali energie anche nel focolare domestico dedicando le dovute attenzioni al partner

5° posto Vergine: poliedrici. I nati del segno in queste 24 ore preferiranno, con tutta probabilità, orientarsi su più fronti pratici. Grazie ai favori della triade Urano-Saturno-Luna nel loro elemento potrebbero di trarne ottime gratificazioni.

6° posto Gemelli: educazione dei figli al centro. Il focus odierno in casa Gemelli potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli, inevitabilmente motivo di discussione col partner. La buona notizia è che sarà probabile giungere ad un accordo pacificamente entro sera.

7° posto Ariete: umore 'flop'. Il tono umorale dei nativi non sarà presumibilmente dei migliori questo giovedì e tale mood fare storcere il naso a qualche collega che non perderà tempo nel farglielo notare.

8° posto Cancro: gelidi. Giovedì in modalità 'iceberg' per quanto riguarda le questioni affettive, sia dei nativi che vivono una relazione amorosa sia di chi, invece, è alla ricerca della propria metà.

9° posto Scorpione: straniti. Il comportamento della persona amata potrebbe non andare a genio ai nati Scorpione che, anziché reagire veementemente, preferiranno chiudersi a riccio.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: ostinati.

Saranno 24 ore in cui sarà difficile far cambiare idea ai nati del segno che, con ogni probabilità, risulteranno estremamente testardi, dono sgradito dell'avversa Luna in Vergine.

11° posto Acquario: indisponenti. Le forti dissonanze del periodo continueranno, purtroppo, anche questo giovedì in casa Acquario. Il loro fare potrebbe divenire indisponente, specialmente nell'ambiente professionale.

12° posto Bilancia: stressati.

Le urgenze che i nativi dovrebbero portare a compimento in queste ore sono eccessive. Rimandare le meno urgenti a data da destinarsi sarebbe l'antidoto per evitare lo stress.