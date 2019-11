Nel mese di dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono pure Saturno, Plutone e Mercurio, mentre Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Nettuno continuerà sui gradi dei Pesci, così come Urano in Toro. Intanto Venere si sposterà dal Capricorno all'Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro.

Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili per il Cancro.

Amore

Il mese di dicembre 2019 per i nati del segno del Cancro scorrerà sulla falsa riga dell'intero anno per le faccende di cuore, con l'aggravante dell'ostico spostamento di Giove nel Capricorno. In questa annata molti sono stati alle prese con un duetto decisamente ostile, Urano-Saturno, a cui, purtroppo, adesso si aggiunge anche Giove. Ciò fa presumibilmente supporre che l'ultimo mese dell'anno non sarà una passeggiata di salute, anzi.

Le già aspre quadrature presenti renderanno probabilmente il rapporto di coppia un 'campo minato' dove ogni parola detta, o non detta, potrebbe essere motivo di discussione.

La gelosia, ahimè, potrebbe regnare sovrana andando a scombussolare la già precaria stabilità amorosa. Questo, in alcuni casi, porterà a delle separazioni lampo e, in altri casi, a degli adulteri e a dei tradimenti subiti.

Lavoro

Non saranno presumibilmente molti i nati Cancro che potranno godere di stabilità lavorativa in questo mese, infatti, gli 'Astri' proveranno a stroncare sul nascere ogni manovra espansionistica, per chi svolge un'attività autonoma, ma freneranno anche ogni idea di scalata gerarchica per chi opera alle dipendenze altrui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Va detto che alcuni dei nativi, specialmente in primavera, hanno calcato la mano nell'ambiente professionale dicendo, senza mezze misure, ciò che pensavano e, come inevitabile conseguenza, hanno inasprito alcuni rapporti con capi e colleghi. Quando gli Astri sono così avversi ogni parola fuori posto vale il doppio e recuperare un rapporto lavorativo incrinato si rivela una manovra assai complicata.

La parola d'ordine per questo ultimo mese del 2019 per il Cancro sarà quindi, con tutta probabilità, 'pazienza'. Ne servirà molta in ogni ambito professionale, in modo da non perdere la bussola e provando a mantenere le posizioni ottenute, anche se al momento non in linea con le loro ambizioni. Assolutamente da evitare ogni genere di investimento finanziario, dietro al quale in alcuni casi potrebbe celarsi una frode.

Chi tra i nativi è in cerca di occupazione avrà qualche chance in più a metà mese, quando gli Astri saranno presumibilmente disposti a concedergli un'opportunità. Giorni fortunati: 13 e 18.