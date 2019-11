Sabato 16 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Marte sosterà nel segno della Bilancia. Nel frattempo Mercurio ed il Sole permarranno in Scorpione, come Plutone e Saturno saranno in Capricorno e Giove si troverà nel segno del Sagittario. Urano, infine, continuerà nel segno del Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Cancro, meno rosee invece per Capricorno e Scorpione.

Ariete distratto

Ariete: distratti. Idee ed intenti dei nati Ariete potrebbero venir meno in questo primo giorno del weekend a causa della dissonanza dei Luminari capitanata da Mercurio in Scorpione. Amore in stand-by.

Toro: paraocchi. Qualche occasione giungerà, con ogni probabilità, in casa del Toro, peccato però che tali opportunità non saranno così evidenti per i nativi e la maggior parte di esse potrebbe sfuggirgli dalle mani.

Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno non sarà presumibilmente ad alti livelli e tale mood uggioso potrebbe far storcere il naso alle persone con cui avranno a che fare.

Cancro: incontri. Sabato i nati Cancro faranno, con tutta probabilità, delle nuove e interessanti conoscenze sul fronte amoroso. Chi tra loro vive una relazione amorosa potrebbe essere 'tentato' da qualche scappatella.

Lavoro 'flop' per la Bilancia

Leone: giornata a metà. Sino al tardo pomeriggio la giornata per i nati Leone potrebbe essere avara di novità e soddisfazioni. Dopo, con l'avvento della Luna nel segno, il loro umore ed entusiasmo aumenterà a vista d'occhio.

Vergine: poliedrici. I nati del segno si catapulteranno, con tutta probabilità, su più fronti professionali contemporaneamente. Chi tra loro lavora autonomamente ne trarrà succulenti benefici economici.

Bilancia: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto e gli attriti sono dietro l'angolo: la migliore mossa per i nati Bilancia sarebbe prendersi un giorno di ferie per ricaricare le batterie e ripartire poi più grintosi che mai.

Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare latiterà in casa Scorpione e la loro propensione al mutismo non andrà a genio specialmente al partner. Lavoro in stand-by.

Pesci galanti

Sagittario: mondani. Il lavoro non andrà come previsto ed i nativi avvertiranno il viscerale bisogno di staccare la spina dalla quotidianità. Il miglior modo sarà organizzare una scanzonata serata con gli amici di sempre.

Capricorno: burberi. Qualche rallentamento dei loro progetti professionale potrebbe inevitabilmente incupire i nativi che rifletteranno il loro uggioso umore nel focolare domestico, il quale ultimamente aveva già subito qualche scossone.

Acquario: ripensamenti. Le scelte dei giorni addietro potrebbero tornare in mente ai nati Acquario, che non sapranno come comportarsi in merito. Tornare sui proprio passi oramai, con ogni probabilità, non sarà più possibile.

Pesci: galanti. L'indole romantica dei nati Pesci emergerà prepotentemente in questa giornata e la persona amata sarà entusiasta di questo rinnovato trend. Lavoro in secondo piano.