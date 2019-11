Le previsioni zodiacali di domenica 17 novembre si preannunciano estremamente positive e ricche di cambiamenti e novità per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Sarà una giornata caratterizzata da importanti sorprese anche per il Sagittario, grazie all'ingresso di una nuova persona nella propria vita.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): cercate di essere più pratici nell'affrontare i problemi che la vita vi pone.

Non complicatevi la vita: alle volte la soluzione è sotto gli occhi ma non riuscite a vederla.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): quando meno ve lo aspettate, la vita vi riserverà una gradita sorpresa. Preparatevi ad accogliere quindi una nuova persona che rivoluzionerà totalmente il vostro modo di vedere il mondo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): non ascoltate i falsi amici che vi diranno di non inseguire i vostri sogni. Andare dritti per la vostra strada senza arrendervi: il successo richiede fatica e sacrificio.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): siate sempre voi stessi e non lasciatevi influenzare o condizionare in maniera negativa da persone o circostanze della vita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sul lavoro non pare andar bene nulla. Ci saranno sicuramente tempi migliori, ma dovrete aspettare almeno la fine della prossima settimana per vedere qualche lieve margine di miglioramento.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): dubbi e incertezze saranno una costante per questa domenica di novembre. Avrete bisogno di continue rassicurazioni: dovete credere maggiormente in voi stessi.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le bugie hanno le gambe corte, per questo è sempre meglio dire una brutta verità che una bella bugia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la sensibilità non è mai stato il vostro forte, ma dovreste cercare di avere più tatto con il vostro partner se non volete rovinare una storia d'amore importante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sarà per voi una domenica caratterizzata da innovazione e cambiamenti: tante le novità che vi attendono soprattutto in ambito sentimentale, con una nuova possibile fiamma pronta per voi dietro l'angolo.

Le predizioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): piccoli acciacchi fisici potrebbero mettervi KO in questo week-end. Con la salute non si scherza. Riprendetevi bene prima di ricominciare le vostre attività quotidiane.

Toro (21 aprile – 21 maggio): dovete osare di più se volete raggiungere traguardi importanti negli affari e nelle attività lavorative. Come recita una nota canzone: 'Chi si accontenta gode, così così'.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): lo stress lavorativo vi porterà molta stanchezza e pochissima voglia di intraprendere nuove avventure con il vostro partner.