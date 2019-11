Le previsioni zodiacali di lunedì 18 novembre prevedono una giornata molto rosea e positiva per i nati sotto il segno dell'Ariete, che continua a vivere un momento d'oro nella vita di coppia. Inizio settimana positivo anche per i nati sotto l'Acquario e il Toro: due segni zodiacali che in questo periodo daranno una svolta alla loro vita.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): fate attenzione a non trascurare l'affetto dei vostri cari, anteponendo gli impegni di lavoro alle esigenze della vostra famiglia.

Questo a lungo andare potrebbe penalizzarvi nel rapporto con i vostri familiari.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): qualche lite di troppo in famiglia e con i vostri figli potrebbe mettervi di cattivo umore, ma non c'è da preoccuparsi: tutto si sistemerà nel giro di pochi giorni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): l'amore prosegue a gonfie vele grazie a una straordinaria e invidiabile intesa e sintonia con la persona amata. Godetevi questo periodo davvero formidabile.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): siate diretti e decisi nel fare un'importante scelta professionale. Prendere tempo e tergiversare non farà altro che peggiorare le cose.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarà un inizio settimana davvero brillante e molto positivo per il vostro segno zodiacale. Qualsiasi cosa farete in questa giornata vi riuscirà alla grande.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): prestate maggiore attenzione ai vostri affari e non fidatevi ciecamente del vostro socio perché potrebbe giocarvi un brutto scherzetto.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il vostro segno zodiacale, dopo il momento di gloria della scorsa settimana, vivrà una fase di stasi caratterizzata dalla monotonia della routine della vita quotidiana.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): perché dannarsi l'anima quando, invece, potreste vivere in totale serenità allontanando da voi le persone negative? Concedetevi un periodo di relax per capire chi vi vuole bene davvero.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): la sintonia con il vostro partner sembra essersi bloccata, svanita all'improvviso dopo l'ultimo vostro litigio. Faticherete non poco affinché il rapporto ritorni come prima.

Le predizioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): nelle scelte sentimentali ascoltate sempre il vostro cuore, anche se ciò potrebbe apparirvi sbagliato. Il cuore spesso conosce molte cose che la ragione ignora.

Toro (21 aprile – 21 maggio): dopo le giornate non sempre positive appena trascorse, ora è arrivato finalmente il momento di risalire la china. Un po' alla volta i desideri tanto agognati si realizzeranno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): quando meno ve lo aspettate, le insidie sono sempre dietro l'angolo. Mai abbassare la guardia perché gli avversari non aspettano altro che un vostro possibile errore.