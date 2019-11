Le previsioni zodiacali di questo sabato 16 novembre annunciano una situazione astrale particolarmente favorevole per i nati sotto i segni zodiacali d'acqua: Pesci e Cancro, in particolar modo, in questa giornata saranno molto avvantaggiati rispettivamente in ambito sentimentale-amoroso e in quello lavorativo.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): vivrete una giornata indimenticabile in compagnia del partner che vi dimostrerà tutto il suo amore.

Godetevi questa fase di perfezione della vostra storia d'amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): attenzione agli acciacchi di salute. Fareste bene a non fare sforzi fisici eccessivi in casa o sul lavoro altrimenti rischierete di trascorrere il week-end a letto con un brutto 'colpo della strega'.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): con il partner state vivendo un momento delicato nella vostra storia d'amore. Ormai la vostra pazienza e sopportazione è arrivata al culmine.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): attenzione ai sentimenti. C'è una persona a cui tenete molto che potrebbe ferirvi e procurarvi parecchia sofferenze. Dovete essere bravi a non affezionarvi troppo in fretta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): imparate a controllare il vostro nervosismo soprattutto sul posto di lavoro. I colleghi e il vostro capo potrebbero non essere più disposti a tollerare i vostri comportamenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): dovete attendere l'inizio della prossima settimana per iniziare a vedere qualche lieve miglioramento nella situazione astrale per quanto concerne i rapporti amorosi.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): per voi è un periodo di grandi novità. La vostra vita è in un momento di svolta sia nelle attività professionali che sul fronte sentimentale. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che vi si presentano.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sul lavoro arriveranno grandi successi e gratificazioni personali che vi tireranno su di morale. Dopo molti sacrifici, finalmente la fatica e gli sforzi fatti saranno ripagati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dopo le prime due settimane di grande serenità e relax, da adesso inizierà un periodo particolarmente stressante dal punto di vista lavorativo.

Le predizioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il successo professionale tarderà ad arrivare e questa situazione vi porterà in uno stato di depressione e angoscia: impiegherete alcuni giorni prima di superare questo momento no.

Toro (21 aprile – 21 maggio): il vostro segno zodiacale non è tra i più fortunati. Fate attenzione alle nuove amicizie, alcune delle quali potrebbero rivelarsi essere solo "di convenienza".

Vergine (24 agosto – 22 settembre): siete in costante ricerca della vostra anima gemella ma, almeno per il momento, la vostra dolce metà è ancora lontana dal farsi scoprire: dovrete attendere ancora un po'.