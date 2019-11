Le previsioni astrali di questo secondo venerdì di novembre si riveleranno molto fortunate per i nati sotto i segni zodiacali del Leone e del Cancro. I primi riceveranno una gratificazione lavorativa, i secondi saranno circondati dall'affetto dei propri cari. Sorprese in arrivo anche per l'Ariete che potrebbe dare una svolta alla propria vita sentimentale.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà per voi una giornata davvero molto fortunata, sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

L'affetto del partner non mancherà e sul lavoro riceverete una grande soddisfazione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): se ci sono state delle discussioni in famiglia o in ambito lavorativo, è molto probabile che possiate tornare ad avere qualche problema.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): giornata di grandi speranze e novità. Siete fiduciosi per le vostre scelte professionali. Anche in ambito sentimentale arriverà presto una buona notizia per voi.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in amore vivrete piccoli contrasti con il partner, ma tutto si risolverà nel giro di pochi giorni. Per i single le cose andranno molto meglio rispetto alle passate giornate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): ogni tanto avvengono dei ripensamenti che vi riportano con la memoria ad un recente passato, anche amoroso, che non avete ancora definitivamente accantonato.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): siate prudenti soprattutto nelle scelte che richiedono un ingente investimento economico. Non fate mai il passo più lungo della gamba.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ascoltate sempre il vostro cuore e mai la ragione se non volete pentirvi delle vostre decisioni sentimentali. Il cuore conosce ragioni che la mente ignora.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): dedicate più tempo agli affetti e alla famiglia senza trascurare i figli per buttarvi a capofitto nel lavoro.

Oltre alla professione dovete coltivare anche una vostra vita sociale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): i sentimenti potrebbero mettervi giù di morale in tutto il fine settimana. Solo l'affetto degli amici potrebbe consolarvi e risollevare un po' l'umore.

Le predizioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): se volete vivere in maniera serena dovrete cercare di dimenticare i vecchi conflitti.

In ambiente domestico sforzatevi di mantenere sotto controllo il vostro nervosismo.

Toro (21 aprile – 21 maggio): siate accondiscendenti con il vostro partner se non desiderate trascorrere un week-end all'insegna dei litigi e delle incomprensioni. Per i single: l'anima gemella tarderà ad arrivare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): l'amore vi creerà non pochi problemi. Ultimamente il/la vostro/a compagno/a sa essere davvero insopportabile e penserete sul serio di mettere fine alla vostra relazione.