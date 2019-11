L'ultima settimana di novembre sta per iniziare, essa sarà particolarmente vantaggiosa per il Leone che potrà recuperare soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le finanze, ma anche per la Vergine, che stando al presagio delle stelle riscuoterà importanti successi. Anche il Cancro ha l'occasione di ripresa. Sottotono la Bilancia.

Di seguito l'Oroscopo della settimana da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: sarà una settimana impegnativa per il segno, sotto tutti punti di vista. In ambito lavorativo ci saranno diverse questioni di cui occuparsi e qualcuno potrebbe trovarsi ad affrontare piccole problematiche di tipo burocratico. Cercate di mantenere i nervi ben saldi e di agire con cautela. In ambito familiare inoltre sarà richiesta la vostra totale attenzione, qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro sostegno per affrontare un momento difficile.

Le stelle vi sorridono per quanto riguarda l’amore e anche gli incontri sono favoriti.

Toro: la prima metà di quest’ultima settimana di novembre potrebbe rivelarsi alquanto agitata per il segno, in particolar modo in ambito lavorativo. Potrebbero infatti nascere delle incomprensioni con i colleghi e queste potrebbero accentuare uno stato di insoddisfazione già evidente durante le giornate precedenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Tuttavia le stelle consigliano di non prende decisioni affrettate, il weekend porterà nuove certezze anche in tal senso. L’amore ricoprirà un ruolo importante, vi sentirete passionali e potrebbero nascere interessanti progetti per il futuro. Anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: durante questa nuova settimana ci saranno delle questioni lavorative o finanziarie da fronteggiare. Sarà quindi una partenza alquanto faticosa e lo stress accumulato andrà inevitabilmente ad intaccare anche la sfera sentimentale.

Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare piccoli fastidi di natura psicofisica. A partire dalla giornata di venerdì tuttavia sarà possibile recuperare per poi trascorrere un weekend più sereno e vantaggioso.

Cancro: durante il corso di questa nuova settimana alcune certezze potrebbero cadere, una persona per voi importante potrebbe voltarvi improvvisamente le spalle. Accettare questo cambiamento non sarà facile, ma l’appoggio del partner sarà indispensabile per ritrovare il buon umore.

Rifugiarsi nelle questioni pratiche in ambito lavorativo, vi aiuterà a liberare la mente e ritrovare la grinta. Incontri nel week end, particolarmente fortunata si rivelerà la giornata di domenica 1 dicembre.

Leone: la settimana inizia con una forte voglia di dedicarsi al partner e agli affetti. Qualcuno potrebbe pensare di organizzare una sorpresa alla persona amata, come un piccolo viaggio o una serata speciale.

E inoltre un buon momento per fare nuovi incontri, le relazioni che nascono alla fine del mese di novembre si riveleranno importanti per il nuovo anno. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più e sorprendervi. È un momento di recupero per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera finanziaria, questo permette al segno di ritrovare la grinta e la creatività e di impegnarsi nuovi progetti.

Vergine: durante quest’ultima settimana di novembre si potranno riscuotere dei successi per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Le stelle lasciano presagire l’arrivo di conferme e qualche novità. Creativa ed energetica la Vergine potrebbe essere notata da personaggi di rilievo e ricevere qualche gratificazione in più. E' un momento di recupero anche per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà complicità all'interno dei rapporti di coppia e i nuovi incontri sono favoriti per i single.

Bilancia: sarà una settimana decisamente sottotono per il segno, che risentirà di un calo di energie ed accuserà qualche malessere fisico.

Questa particolare condizione fisica vi costringerà a prendervi una pausa dal lavoro e dagli impegni. Questo potrebbe comunque non essere un male, avendo più tempo per pensare, i nativi del segno potrebbero mettere appunto interessanti progetti per il futuro, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Non è un buon momento per quanto riguarda l’amore e la gestione dei rapporti interpersonali, un atteggiamento eccessivamente critico e polemico potrebbe portare alla nascita di liti e discussioni.

Scorpione: con Venere favorevole è un buon momento per parlare di sentimenti, sia per le coppie che per i single. La passione si riaccende, vi sentite innamorati, desiderosi di sorprendere la persona amata o conquistare quella dei sogni. Gli influssi di Marte invece vi favoriscono in ambito lavorativo, dove potrebbero infatti nascere progetti o collaborazioni che si riveleranno importanti per il nuovo anno.

Sagittario: durante le prossime giornate i nativi del segno saranno più scrupolosi e decisi a mettere un punto a tutte quelle situazioni che hanno portato solo problemi e preoccupazioni.

Sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo potrebbero cambiare molte cose, ma non temete, gli astri lasciano presagire l’arrivo di importanti novità entro la fine dell’anno.

Capricorno: con lunedì 25 novembre inizia una settimana estremamente vantaggiosa sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale. In ambito lavorativo si potranno infatti raggiungere importanti successi, qualcuno potrebbe stringere una collaborazione vantaggiosa o concludere una vendita redditizia. Qualunque sia la vostra mansione, questa settimana vi porterà grandi soddisfazioni e magari l’arrivo di qualche gratificazione in più.

Anche per l’amore è un buon momento, sia che viviate in coppia sia che siate single, gli astri hanno degli importanti progetti per il segno.

Acquario: durante questa settimana potrebbero nascere delle preoccupazioni all'interno della sfera economica. Gli astri consigliano di evitare le scelte azzardate e le spese superflue. Per cercare di risolvere queste problematiche qualcuno potrebbe essere tentato dal prendere incarichi che non li stanno particolarmente a genio. La vicinanza del partner e della famiglia sarà di grande sostegno, potrete rifugiarvi tra le braccia delle persone amate e liberare temporaneamente la mente.

Pesci: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante la settimana che va dal 25 novembre al 1 dicembre, soprattutto negli affari e in ambito lavorativo. Chi ha intenzione di mettersi in proprio o aprire un’attività, potrà beneficiare del favore delle stelle. Anche in amore è un buon momento, in particolare modo per i single. Venere favorevole potrebbe mettere l’anima gemella sul vostro cammino.