Mercoledì 20 novembre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine mentre Marte, Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove e Venere nel segno del Sagittario ed Urano che rimarrà sui gradi del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Bilancia, meno rosee, invece, per Cancro e Gemelli.

Ariete geloso

Ariete: gelosi. Mercoledì in cui i nativi potrebbero assistere ad un ambiguo atteggiamento dell'amato bene che, dopo la perplessità iniziale, li farà scatenare in una scenata di gelosia. Lavoro in secondo piano.

Toro: voltagabbana. Opinioni ed idee dei nati Toro quest'oggi muteranno, con ogni probabilità, diverse volte facendo storcere il naso ai colleghi nell'ambiente professionale.

Gemelli: perplessi. Qualcosa sembrerà non quadrare nell'ambito familiare ed i nati del segno esterneranno il loro malcontento in maniera veemente per accorgersi, a fine serata, come un atteggiamento più morigerato sarebbe stato più ascoltato.

Cancro: spossati. Le energie, c'è da scommetterci, verranno meno nel mercoledì nativo e tale deficit energetico li renderà svogliati durante lo svolgimento delle mansioni professionali. Pomeriggio di probabili litigi in coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Scorpione silenzioso

Leone: ambiziosi. La Luna nel segno, che alle prime ore di oggi passerà in Vergine, porterà presumibilmente ai nati Leone uno strascico di entusiasmo che li farà divenire ancor più ambiziosi del solito.

Vergine: incontri. Oggi i nati del segno avranno, con tutta probabilità, ottime chance di fare intriganti conoscenze affettive che, se lo vorranno, potranno divenire splendidi flirt novembrini in un batter d'occhio.

Bilancia: sereni. Il clima nel focolare domestico godrà dei favori astrali risultando estremamente sereno e, dopo alcune giornate burrascose, le relazioni amorose dei nativi saranno nuovamente affettuose.

Scorpione: taciturni. La triade Marte-Mercurio-Sole nel segno 'illumineranno' a giorno tutte le imperfezioni dell'ambiente professionale facendo optare i nati del segno per un mood taciturno che preferiranno 'vestire' anziché dire apertamente ciò che non va.

Relax per Sagittario

Sagittario: relax. La giornata odierna potrebbe risultare estremamente faticosa per i nati Sagittario che a causa delle dissonanze, capitanate da Marte in angolo sfavorevole, preferiranno rilassarsi per recuperare le forze in vista dei prossimi giorni.

Capricorno: stacanovista. La Luna nel loro Elemento farà il paio con la predisposizione conciliante dei Pianeti Lenti che, c'è da scommetterci, renderanno i nativi instancabili sia al lavoro che in amore.

Fortuna materiale.

Acquario: dubbiosi. Mercoledì dove i nati del segno non saranno granché convinti delle loro ultime scelte e sfrutteranno queste 24 ore per rimetterle in discussione anche se tornare indietro non sarà possibile.

Pesci: mondani. Il focus odierno dei nati Pesci sarà presumibilmente orientato verso il divertimento difatti non perderanno l'occasione di organizzare una spensierata serata assieme a partner ed amici dove le risate saranno assicurate.