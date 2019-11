Giovedì 28 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno, Venere e Plutone nel segno del Capricorno mentre Giove ed il Sole stazioneranno sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione con Urano che proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà a transitare in Cancro come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Pesci ed Ariete.

Umore flop per il Cancro

Ariete: focus familiare. I nati del segno questo giovedì potrebbero essere chiamati a risolvere un'annosa faccenda riguardante la famiglia originaria, dove il loro tempestivo supporto risulterà fondamentale per venirne a capo.

Toro: romantici. L'indole romantica dei nativi, spesso celata nell'ultimo periodo, emergerà dolcemente nel focolare domestico e questo conciliante atteggiamento farà probabilmente felice il partner.

Gemelli: chiamate extra. Chi tra i nati del segno lavora a chiamata riceverà, con tutta probabilità, numerose proposte in questa giornata. Molte delle quali, però, non saranno gratificanti dal punto di vista finanziario.

Cancro: umore 'flop'. Le asperità planetarie non accennano a placarsi ed oggi non farà eccezione con la probabile conseguenza che il tono umorale in casa Cancro scenda ai minimi livelli.

Stress per la Bilancia

Leone: questioni pratiche. Giovedì in cui i nati Leone avranno presumibilmente a che fare con svariate questioni pratiche da sbrigare. All'apparenza potrebbe sembrare noioso portarle a termine ma sarà necessario per il loro percorso professionale.

Vergine: flirt. I nativi single avranno, c'è da scommetterci, ottime possibilità di incontrare persone intriganti nei posti più impensabili.

Trasformare tali nuove conoscenze in splendidi flirt amorosi sarà una piacevole conseguenza.

Bilancia: stressati. Sballottati tra figli, partner e lavoro non avranno, con ogni probabilità, nemmeno un attimo da dedicare a loro stessi e lo stress sarà in agguato dietro l'angolo ad aspettarli.

Scorpione: distratti. I molteplici influssi di Terra andranno a contrastare Mercurio nel loro segno provocando presumibilmente un appannamento di idee ed intenti per gli Scorpione. Amore in secondo piano.

Relax per il Sagittario

Sagittario: relax. Sebbene le attività lavorative e pratiche saranno numerose i nati Sagittario vorranno probabilmente staccare la spina dalla quotidianità e godersi l'affetto dei cari nel focolare domestico.

Capricorno: concentrati. La meta professionale che i nativi vorranno perseguire quest'oggi sarà aiutata dalla loro spiccata concentrazione che favorirà il celere avanzare dei progetti lavorativi in essere.

Acquario: regime alimentare. I nati Acquario questo giovedì dovrebbero riorganizzare il loro regime alimentare optando per un nuovo modo più salutare di alimentarsi come 'suggerisce' la dissonante triade Urano-Plutone-Saturno.

Pesci: bugiardi. La diplomazia, questa volta, non li tirerà fuori dai guai e le loro bugie saranno, con ogni probabilità, 'protagoniste' di una giornata parecchio imbarazzante per i nati del segno.