Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute di lunedì 4 novembre 2019. Di seguito i dettagli su cosa dicono le stelle per tutti i segni, da Ariete fino a Pesci.

Astrologia del giorno di inizio settimana per tutti i segni

Ariete: in amore dopo alcuni giorni sottotono arriva un lunedì che rimette le cose a posto. Nel lavoro in questo periodo dovrete andare incontro anche a compromessi che siano più favorevoli per voi.

Toro: in campo sentimentale cercate di non fare troppo, è possibile che viviate qualche momento di calo. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, per questo sarà più facile sfruttare occasione migliori.

Gemelli: a livello amoroso alcune coppie possono recuperare, altre invece si allontaneranno definitivamente. Nel lavoro ci sono nuove commissioni, qualcosa che è possibile che si muova.

Cancro: in amore molti pianeti sono positivi e favorevoli al segno, per questo motivo le storie d'amore andranno bene e sentirete anche una maggiore forza da sfruttare.

A livello lavorativo attenzione a Saturno in opposizione che non farà mancare alcuni ostacoli.

Leone: per i sentimenti giornata di calo, qualcuno potrà essere contro di voi. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, un po' di stanchezza si fa sentire in questo periodo.

Vergine: in amore giornata che vi invita alla cautela, è possibile che nascano delle tensioni. Nel lavoro trattative in corso, cercate però di mantenere la calma nel pomeriggio.

Bilancia: a livello amoroso la Luna è in buon aspetto e questo porta ad una fase migliore per le storie che vanno avanti da tempo. A livello lavorativo chi ultimamente ha vissuto un blocco, nel corso delle prossime settimane avrà maggiore campo di azione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale le tensioni sono in aumento, dovrete essere cauti su ciò che potreste dire ed evitare complicazioni.

Nel lavoro in questo momento ci sarà da accontentarsi di soluzioni part-time.

Sagittario: in amore arrivano Giove, Venere e Marte nel segno, questo vuol dire che tutti i progetti a cui stavate pensando saranno seguiti da un ottimo aspetto monetario. Nel lavoro situazione astrologica positiva, potreste anche concludere un affare importante.

Capricorno: per i sentimenti alcune giornate sono state pesanti, ma quella del 4 novembre sembra essere dalla vostra parte.

A livello lavorativo se qualcosa non ha dato i suoi frutti potreste anche chiuderla.

Acquario: in amore la Luna è nel segno e porta maggiore energia. Se vi interessa una persona organizzate qualcosa per incontrarla. Nel lavoro rispetto al passato, le soluzioni sono più facili da raggiungere.

Pesci: in amore Venere dissonante invita ad essere cauti, a controllare le reazioni e le parole. Nel lavoro tutte le richieste vanno fatte con attenzione, questa giornata che sembra piena di dubbi