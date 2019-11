Giovedì 7 novembre 2019 troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci mentre Mercurio ed il Sole transiteranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Plutone e Saturno permarranno in Capricorno e Giove sui gradi del Sagittario. Infine Urano continuerà a sostare in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli a Scorpione e Cancro ma meno concilianti per Toro e Vergine.

Diverbi per i Gemelli

Ariete: gaffe. Le copiose dissonanze in onda questo giovedì potrebbero appannare le doti comunicative dei nati Ariete facendoli scivolare in scomode e controproducenti gaffe in ambito professionale.

Toro: distratti. Mercurio retrogrado in netto contrasto con Urano nel loro segno non favoriranno, con ogni probabilità, la fluidità di pensiero dei nativi specialmente durante lo svolgimento delle attività pratiche dove sarà necessaria la massima attenzione.

Gemelli: diverbi. Nel focolare domestico il clima potrebbe non essere dei migliori ed i nati Gemelli potrebbero trovarsi coinvolti in accesi diverbi con l'amato bene senza motivazioni degne di nota. Lavoro in secondo piano.

Cancro: galanti. Il clima in coppia vanterà, c'è da scommetterci, una ritrovata serenità favorendo, come piacevole conseguenza, l'affettuosità dei nati Cancro nei confronti del partner. Piccoli gesti, come aprire la portiera dell'auto, rimarcheranno la loro indole galante.

Scorpione su di giri

Leone: attendisti. Giovedì in cui i nati Leone avvertiranno probabilmente la sensazione che un mood 'conservatore' sia la scelta più saggia al momento rimandando a periodi più fruttuosi un atteggiamento espansionistico.

Vergine: finanze 'flop'. Il settore economico dei nativi andrà revisionato a dovere in modo da avere più chiare le spese da eliminare in modo da 'snellire' le uscite finanziarie future.

Bilancia: gelosi. Lo strano comportamento che l'amato bene potrebbe assumere in queste ore farà, con tutta probabilità, innescare la gelosia dei nati Bilancia che, però, preferiranno lanciare qualche 'frecciatina' anziché esplodere in una scenata.

Scorpione: umore 'top'. Sorridenti e simpatici oggi i nati del segno lasceranno perplesse più persone che non si aspetteranno dai nativi tale buonumore. Amore in stand-by.

Pesci, momenti di relax

Sagittario: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta quella che potrebbero affrontare i nati Sagittario. Sarà bene che ottimizzino tale apparente stasi per ultimare le incombenze procrastinate nei giorni addietro.

Capricorno: ostinati. Oggi i nativi avranno, con ogni probabilità, come unico obiettivo far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

Il partner, d'altro canto, potrebbe accusarli di esser trascurato.

Acquario: ripensamenti. Le scelte dei giorni scorsi sono spesso state avventate o comunque poco ponderate ed oggi i nativi potrebbero pagare lo scotto della fretta avuta. Bisognerà guardare avanti perché indietro, oramai, non è più possibile.

Pesci: relax. Dopo giornate faticose, perlopiù mentalmente, in questa giornata i nati del segno potrebbero optare per staccare dalla quotidianità ritagliandosi ampi spazi di relax.