Sabato 30 novembre 2019 la Luna, Saturno, Venere e Plutone stazioneranno in Capricorno mentre il Sole e Giove saranno sui gradi del Sagittario. Mercurio e Marte continueranno il loro moto in Scorpione come Urano nell'orbita del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee invece per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti. Oggi i nati del segno lavoreranno alacremente senza quasi accusarne la stanchezza e tale stacanovismo, con ogni probabilità, sarà ben apprezzato da capi e colleghi.

2° posto Toro: concentrati. Fluidità ed acutezza di pensiero in questo sabato saranno presumibilmente favoriti in casa Toro e la loro spiccata concentrazione li aiuterà a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere.

3° posto Leone: determinati. La grinta solitamente non difetta e questo sabato potrebbe essere addirittura di più del solito. I nativi potranno contare su ottime energie e tanta voglia di mettersi in gioco.

I mezzani

4° posto Vergine: chiamate extra. I nati del segno che lavorano a chiamata potrebbero ricevere qualche insperata proposta questo sabato.

'Carpe diem' sarà il motto più adatto per le loro 24 ore.

5° posto Sagittario: relax. Dopo alcune giornate parecchio faticose, ecco che i nati Sagittario potrebbero decidere di dedicarsi a del rigenerante relax accantonando, per un giorno, lo stress legato alla quotidianità.

6° posto Pesci: routine. Giornata senza arte né parte quella che potrebbero vivere i nativi. Dunque sarà bene sfruttare il tempo libero a loro disposizione per dedicarsi alle attività pratiche procrastinate più volte nei giorni precedenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

7° posto Gemelli: umore basso. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere dei migliori, principalmente a causa dello scontro tra i due Luminari. Litigi amorosi probabili in serata.

8° posto Cancro: gelidi. Il clima nel focolare domestico sarà, con tutta probabilità, gelido ed ogni tentativo di 'riappacificazione' dei nativi verrà respinto senza remore. Farebbero bene a scegliere una giornata diversa per chiarirsi col partner.

9° posto Scorpione: gelosi. Anche senza una ragione ben precisa i nativi oggi potrebbero divenire improvvisamente gelosi verso l'amato bene quando palesemente non ve ne sarà motivo alcuno.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: indisponenti. L'atteggiamento dei nativi in questo ultimo giorno di novembre sarà presumibilmente indisponente, sia in casa che al lavoro ed a più di una persona non piacerà affatto il loro modo di comportarsi. Aspre critiche potrebbero giungere in tarda mattinata.

11° posto Bilancia: stressati. Le incombenze pratiche odierne saranno, con ogni probabilità, più del previsto e se i nativi non decideranno di rimandarne alcune lo stress potrebbe sopraggiungere.

12° posto Ariete: nervosi.

Sabato in cui i nativi avranno probabilmente un 'diavolo per capello' perché ogni minuzia farà da scintilla per 'accendere' il loro nervosismo.