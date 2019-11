L'Oroscopo della settimana da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre vedrà i nati sotto il segno della Vergine doversi fidare di qualcuno che non gli è mai piaciuto, mentre ci saranno novità in amore per l'Acquario.

Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni settimanali per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Siete in buona forma e sarà la settimana ideale per fare nuovi progetti, non dovrete fare altro che scegliere quello che preferite.

E qualsiasi idea metterete in atto darà i frutti sperati.

Toro: Non lasciatevi condizionare da alcune persone che potrebbero cercare di sviarvi dai vostri scopi. Concentratevi sugli obiettivi senza distrazione e raggiungerete degli ottimi traguardi.

Gemelli: Non abbiate timore di confidare i vostri errori alle persone a voi più care, perché non solo capiranno i vostri errori ma vi aiuteranno pure a rimettervi in sesto.

Cancro: Per aiutare voi stessi dovrete collaborare con chi vi sta vicino. Questa settimana cercate di tenere a cuore i problemi dei vostri cari e ne otterrete solo benefici.

Leone: Sarete pervasi dal desiderio di stare soli e non parlare con nessuno. Non abbandonatevi all'apatia ma reagite e soprattutto cercate di aprirvi con le altre persone.

Vergine: Dovrete fidarvi di qualcuno che non vi piace, non servirà che diventiate amici, ma questa settimana siate ben predisposti e vedrete che questo vi aprirà le porte a scenari tanto inaspettati quanto interessanti.

Le previsioni dei segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sarà una settimana importantissima per voi, sarete costretti a spiegare un vostro errore e a giustificarvi per qualcosa che credevate ormai dimenticato, fatelo senza pensarci troppo e tutto volgerà al meglio.

Scorpione: Avete perso recentemente una buona occasione, ma siete ancora in tempo per recuperare: non fatevi prendere dallo sconforto e reagite, riuscirete a recuperare quello che credevate oramai svanito.

Sagittario: E' la settimana giusta per farvi valere sul lavoro, non abbiate timori di mostrarvi leader, sarete apprezzati sia dai colleghi che dal vostro superiore.

Capricorno: Finora avete deciso di non impegnarvi e lasciar passare alcune situazioni che non vi piacevano, ebbene ora dovrete reagire: affrontate i vostri problemi e risolveteli, perché ne siete perfettamente in grado.

Acquario: Dovete risolvere un problema prima che si ingigantisca, non abbiate timore a chiedere la mano di una persona cara.

In amore potrebbe giungere una sorpresa nel fine settimana.

Pesci: Purtroppo siete in crisi sotto vari aspetti e quindi non è la settimana giusta per risolvere i vostri problemi. Approfittatene per rilassarvi e organizzarvi, presto verranno tempi migliori.