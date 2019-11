Nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche di venerdì 22 novembre 2019? Scopriamo, di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Ariete: in questa giornata non sarà semplice recuperare energia. In campo lavorativo è possibile che ci siano delle difficoltà anche a causa della Luna in opposizione. Momento di verifica per i sentimenti.

Toro: in campo professionale raggiungerete risultati positivi.

Questo è un periodo di recupero per il segno. A livello amoroso, non rimandate possibili incontri.

Gemelli: in questa giornata vi sentite meglio rispetto alle giornate precedenti. In campo lavorativo giungono delle buone opportunità. Con Venere positiva recuperate anche in campo emozionale.

Cancro: in amore è possibile che nascano delle discussioni non semplici da contenere. In campo professionale in questo momento avete voglia di novità.

Leone: con la luna favorevole e Venere attiva, sarà un'ottima giornata per quel che riguarda il settore sentimentale. Buon momento anche nel lavoro, siete in cerca di stimoli.

Vergine: in questo periodo vi sentite più forti, il cielo è di recupero, soprattutto per l'amore. In campo lavorativo riuscirete presto a rimettervi in gioco.

Astrologia e stelle del giorno per tutti i segni zodiacali

Bilancia: molta sarà la stanchezza in questa giornata, soprattutto in serata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In campo lavorativo potrebbero giungere delle sorprese. Per quel che riguarda l'amore con la luna nel segno non manca l'entusiasmo.

Scorpione: a livello salutare sarà una giornata di recupero. Nel lavoro potrete fare delle scelte importanti anche se potrebbero nascere delle discussioni. Lieve agitazione in amore.

Sagittario: in questa giornata vi sentite particolarmente forti. In campo lavorativo sono in arrivo delle novità e non mancano soddisfazioni.

In amore cercate di dedicare più tempo alle persone che amate.

Capricorno: con la Luna dalla vostra parte, le stelle sono favorevoli in campo sentimentale. Nel lavoro è possibile che ci siano dei nuovi accordi che possono sistemare alcune situazioni complesse del passato.

Acquario: cercate di riposare di più, in questo modo riuscirete ad affrontare meglio le situazioni che si presenteranno nei prossimi giorni.

In campo lavorativo presto vivrete un momento di recupero. Per quel che riguarda l'amore dovete fare delle scelte importanti.

Pesci: momento di recupero in campo salutare per tutti i nati sotto questo particolare segno. Anche se con Giove dissonante, nel lavoro potreste vivere dei fastidi. In amore presto arriveranno delle novità e potrete vivere nuove emozioni.