Nel mese di dicembre troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono Saturno, Plutone e Mercurio, appena 'arrivato' dallo Scorpione. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro e Marte in Scorpione. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili del segno Bilancia.

Amore

L'ultimo mese del 2019, in casa Bilancia, sarà, con tutta probabilità, costellato di alti e bassi dove i picchi di maggiore equilibrio si registreranno nella prima parte di dicembre mentre qualche battibecco sarà probabile nella seconda parte del mese. Il motivo fondamentale di questi 'sbalzi d'umore' è dovuto al duetto Marte-Venere, il primo rimarrà sempre in Scorpione mentre il Pianeta della Bellezza sosterà prima in Capricorno e successivamente in Acquario.

La differenza sostanziale sta in questo cambio planetario: quando, a fine mese, i 2 Pianeti si scontreranno saranno presumibilmente proprio i nativi a pagarne le conseguenze. In primis sarà l'affettuosità in coppia a 'raffreddarsi' per poi, col passare dei giorni, insediarsi un certo nervosismo che probabilmente troverà il suo naturale sfogo con diverbi, nati per questioni di poco conto. Per ovviare al problema l'ideale sarebbe una gita fuori porta, magari con una compagnia amicale, specie durante l'ultima decina di dicembre.

Lavoro

Più rosee le faccende professionali di questo mese per i nati del segno che, però, non dovranno allentare la morsa nel perseguire i propri obiettivi in quanto la triade Plutone-Saturno-Urano darà manforte al nuovo arrivato Giove proprio nel domicilio del Capricorno. Tale transito bandirà qualsiasi decisione avventata dei nativi facendoli optare, a ragion veduta, per un atteggiamento più conciliante ed incline al compromesso.

Ingoiare qualche rospo nell'ambiente professionale potrebbe essere la chiave per uscire 'indenni' da questo ultimo giro di boa annuale. Dal 21 in poi le vicende professionali potrebbero subire dei rallentamenti o, in alcuni casi limiti, dei veri e propri arresti. Chi tra i nativi svolge un'attività autonoma dovrà fare maggiore attenzione durante questo periodo, evitando categoricamente ogni forma di investimento finanziario o, ancora peggio, manovre espansionistiche come un ampliamento dei locali.

I nati Bilancia in cerca di occupazione avranno maggiori possibilità di coronare il loro sogno intorno al giorno 13 dicembre dove gli Astri saranno pronti a fornire loro l'opportunità professionale che cercano da tempo. Giorni fortunati: 8, 13, 17, e 19.