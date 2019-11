Nel weekend del 23 e 24 novembre 2019 la Luna viaggerà dall'orbita della Bilancia sino a quella dello Scorpione, dove incontrerà Marte e Mercurio, mentre il Sole, Giove e Venere transiteranno in Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nei Pesci. Infine il Nodo Lunare sosterà nella terza casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli a Bilancia e Toro, meno concilianti invece per Acquario e Scorpione.

Ariete nervoso

Ariete: bizzosi. Le due 'Lune' del fine settimana daranno presumibilmente filo da torcere ai nativi aizzando il loro nervosismo e facendoli scattare per un nonnulla. Dalla serata del 24 il loro umore inizierà pian piano a migliorare.

Toro: mondani. La voglia di divertimento che avvertiranno i nati Toro questo weekend sarà, con ogni probabilità, prorompente e la soddisfaranno organizzando una scanzonata serata con gli amici di sempre.

Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere dei migliori e questo mood uggioso farà storcere il naso a qualche collega che non perderà tempo nel farglielo notare.

Cancro: gelidi. Il Sole si congiunge a Venere e Giove nell'avverso Sagittario e per i nati del segno si profilano presumibilmente due giornate dove il clima nel focolare domestico farà parecchia fatica a trovare la doverosa serenità.

Leone stacanovista

Leone: stacanovisti. La stanchezza sarà, con tutta probabilità, bandita dal vocabolario del fine settimana dei nativi. In molti si catapulteranno nella professione lavorando a testa bassa.

Vergine: voltagabbana. Le idee e le opinioni dei nati Vergine presumibilmente muteranno svariate volte durante queste giornate per poi 'stabilizzarsi' nelle ultime ore del weekend. Amore in secondo piano.

Bilancia: shopping. Concedersi un acquisto agognato da tempo oggi sarà probabilmente possibile per i nati del segno, come 'suggerisce' la favorevole triade Giove-Sole-Venere nel conciliante Sagittario.

Scorpione: svogliati. I nati Scorpione non avranno granché voglia di mettersi in gioco questo weekend prediligendo, invece, farsi coccolare dall'affetto dei propri cari.

Relax per il Sagittario

Sagittario: relax.

Dopo un'intesa settimana, dove i nativi non si sono di certo risparmiati, il Sagittario staccherà la spina della quotidianità concedendosi il meritato riposo.

Capricorno: lavoro 'top'. Le vicende professionali dei nativi andranno presumibilmente a gonfie vele, specialmente domenica, quindi sarà fruttuoso premere sul pedale dell'acceleratore in questo momento.

Acquario: distratti. Fluidità ed acume potrebbero venir meno in questo ostico fine settimana che si profila all'orizzonte per i nati del segno.

Usare un pizzico di diplomazia supplementare sarebbe l'antidoto ideale.

Pesci: famiglia d'origine. Il focus del weekend nativo sarà orientato, con tutta probabilità, su una vicenda familiare dove il loro supporto risulterà fondamentale oltre che ben apprezzato.