Il giorno di Natale è ormai alle porte ed in molti stanno già pensando alla frase perfetta da poter inviare a parenti e amici. Scrivere un pensiero speciale alle persone a cui si vuole bene non è sempre facile ed infatti spesso si cerca su Internet, rischiando anche di essere spesso banali o ripetitivi se non si trovano delle frasi autentiche. In questo articolo troverete delle frasi originali da poter personalizzare in base alla situazione e alla persona che dovrà riceverle.

Frasi originali da inviare ai propri cari

Come ogni Natale che si rispetti, bisogna fare gli auguri alle persone che si amano. Infatti, che sia un messaggino sui social o che sia un pensiero scritto in un bigliettino, è bello fare sentire speciali le persone che amiamo. Di seguito delle frasi belle da poter modificare:

Il Natale è l'occasione per condividere tanti momenti felici insieme. Auguri a te e in famiglia.

Che questo giorno di festa ti dia l'opportunità di stare insieme alle persone che ami. Auguri!

In questo giorno di Natale il mio pensiero va a te che sei per me speciale ed importante. Ti auguro di trascorrere una giornata serena e ricca di emozioni.

Se il tutto viene accompagnato da un piccolo presente, sicuramente il risultato sarà eccezionale.

Messaggi di auguri per i social network

Inoltre, se la frase dovrà essere inviata sui social network, potrete essere ancora più diretti e potrete anche accompagnare il tutto con una semplice immagine.

Ed anche in questo giorno speciale eccoci qui a festeggiare insieme. Auguri amico mio!

Che la nostra amicizia si rafforzi sempre di più! Buon Natale!

Ti auguro che la nascita di Gesù porti tanto affetto e tanto amore nel tuo cuore. Buon Natale a te e alle persone che ami.

Che la dolce magia del Natale sia sempre con te. Auguri.

Questo Natale fatti il migliore regalo possibile: sii felice! Auguri.

Ricordate sempre che per essere originali dovrete scrivere dei messaggi che si adattino il più possibile alla persona che dovrà riceverli.

Per far felice la persona a cui si vuole bene basta davvero poco. Occorrono soltanto impegno e tanto amore e il risultato è garantito.