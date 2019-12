L'Oroscopo 2020 del Sagittario analizza gli influssi planetari, traendo le giuste somme e pronosticando i successi lavorativi e quelli sentimentali, dedicati a questo segno ricco di sorprese e spiritualità. Benessere e tanta vitalità non mancheranno di certo, grazie all'influenza benefica di Marte che regalerà grinta e una marcia in più in campo professionale. E l'amore? Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti anche la sfera sentimentale prevista per il 2020.

Grinta e professionalità nell'oroscopo 2020 del Sagittario

Il 2020 per voi nati sotto il segno del Sagittario sarà un anno molto impegnativo. Tante cose belle si realizzeranno, grazie all'impegno e alla vostra determinazione. Riuscirete a raggiungere i traguardi che vi sarete prefissati, ma solo grazie all'investimento di nuove energie in grado di sprigionare una grande determinazione. Marte in transito sul vostro segno, vi darà quell'energia e quella carica giusta per rendere ogni obiettivo realizzabile, regalando un avanzamento di carriera o un nuovo lavoro.

Dovrete contare solo su voi stessi e fare attenzione alle amicizie di cui vi circonderete, non fidandovi troppo di chi sta intorno e continuando a perseguire i propri obiettivi. La strada sarà tutta in salita, ma avanzerete con decisione, anche se a volte il tutto sarà molto faticoso. Alla fine, raggiungerete senz'altro il vostro obiettivo. Il transito di Marte in Ariete per lungo tempo nel segno vi darà anche tanta grinta ed energia. Sarete così tanto combattivi e determinati che la voglia di fare vi pervaderà come un abbraccio avvolgente, spronandovi a fare sempre di più. Il 2020 per voi del Sagittario sarà un anno imprevedibile in alcuni casi, ma ponderando al meglio ogni situazione riuscirete a trovare sicuramente la direzione giusta da seguire. Poi a dicembre ci sarà l'ingresso definitivo di Saturno e Giove in Acquario e la strada si spianerà.

Così potrete riuscire senza fatica a realizzare tutti i progetti a cui tenete tanto.

Previsioni astrologiche sulle relazioni amorose

Allegri per carattere e sognatori, dovrete in questo 2020 mantenere i piedi per terra per quanto riguarda i rapporti amorosi. Sarà un anno in cui non riuscirete a contenere le emozioni e a volte vi sentirete molto confusi. Sarà il passaggio di Marte in Sagittario e poi quello di Venere che scatenerà in voi dubbi e gelosie. Comunque, il 2020 sarà un anno molto fruttuoso per voi in coppia che vivrete momenti molto appassionati. Chi vorrà fare sul serio potrà formare una vera e propria famiglia, cominciando a pensare ad una convivenza o al matrimonio. Questo perché vi sentirete maturi e pronti per usare la vostra energia, in modo più consapevole e determinato. Anche per voi Sagittario single sarà un anno molto impegnativo.

Non è detto infatti che questo non sia l'anno giusto per riuscire a trovare l'anima gemella, ma dovrete stare con i piedi per terra e non idealizzare le situazioni e le persone. Spesso non tutto sarà come appare. In quest'anno così dinamico e con Marte in favore nel segno sarete molto affascinanti, più audaci e sicuri di voi stessi. Per questo avrete tante occasioni per vivere incontri e storie d'amore intense e passionali, in alcuni casi anche durature. Il 2020 per voi nati sotto il segno del Sagittario sarà un anno ricco di emozioni, ma nello stesso tempo per far sì che i vostri desideri si realizzino, dovrete accantonare le insicurezze e ripartire con grinta.

Buoni gli incontri con l'Ariete, il Toro, Gemelli, Leone, Capricorno e Sagittario. No a Cancro e Pesci. Ottima l'attrazione con la Vergine, Scorpione, Leone e Acquario.