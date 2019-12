L'oroscopo di giovedì 12 dicembre è pronto a dare tutte le previsioni, per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e professionale. Di seguito andiamo a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative ai segni da Ariete a Pesci.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non siate scontrosi, come sempre l'unione fa la forza e potrete risolvere qualche piccolo inciampo lavorativo che vi si presenterà.

Toro: non avrete molta voglia di dedicare il vostro tempo al lavoro e cercherete in tutti i modi di rimandare decisioni e attività che possano farvi perdere la tranquillità.

Giornata un po' particolare.

Gemelli: il lavoro è importante, state agendo in maniera superficiale e non state considerando il fatto che potrete subire, a causa del vostro atteggiamento, anche dei danni economici.

Cancro: avrete la possibilità di capire qual è la strada migliore per voi. Potrebbe essere qualcosa di completamente diverso da quello che state facendo. Alcune conoscenze vi faranno riflettere.

Leone: non siete completamente d'accordo con quello che hanno deciso i vostri superiori. Con calma e rispetto fate valere le vostre posizioni argomentandole al meglio.

Dimostrate di avere ragione.

Vergine: state crescendo molto, lavorativamente parlando, e inevitabilmente aumentano le gelosie e le invidie nei vostri confronti. Tirate dritti e andate avanti per la vostra strada, è quella giusta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non tutte le decisioni che state prendendo si riveleranno proficue. Prima di fare delle scelte importanti cercate sempre di riflettere molto, ne va del vostro futuro professionale.

Scorpione: giornata tranquilla sotto l'aspetto lavorativo, la vostra sicurezza e professionalità vi farà affrontare al meglio tutte le situazioni che vi si presenteranno.

Sagittario: potreste essere tentati a cambiare lavoro. Riflettete bene su tutto e fate la scelta giusta. Non sempre tutti i mali vengono per nuocere. Potreste dare nuovo sprint alla vostra vita, professionale e non.

Capricorno: dovrete afforntare qualche problema economico, questo vi darà la spinta per concentrarvi ancora di più sul lavoro, riuscirete a raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissato.

Acquario: non sarà una buona giornata sotto l'aspetto lavorativo. Discussioni con superiori e colleghi potrebbero minare la vostra sicurezza e la vostra tranquillità.

Pesci: il lavoro non sembra essere la vostra priorità, avrete altri pensieri e alcune piccole cose da risolvere. Cercate di fare tutto al meglio, il lavoro non deve essere totalmente abbandonato. Siate equilibrati.