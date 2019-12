L’Oroscopo di venerdì 13 dicembre rivela come sarà questa giornata per tutti i 12 segni dello zodiaco. Con il fine settimana alle porte non mancano problemi da affrontare. Pessima forma fisica per i nativi di Gemelli e Bilancia, in giornata emergono anche delle difficoltà economiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa interessante giornata.

L'oroscopo di venerdì 13 dicembre: le previsioni dei 12 segni zodiacali

Ariete: torna protagonista l’amore, finalmente l’aria si fa più romantica e passionale.

Quindi, chi è single ha delle ottime chance di incontrare una persona interessante, ma è meglio non farsi delle illusioni. Tenete sotto controllo le finanze, nei prossimi giorni non si escludono dei problemi inaspettati. La salute potrebbe recare fastidi, fatevi visitare al più presto.

Toro: da tempo avete in cantiere un progetto, ma dovete accelerare e stringere i tempi. Fate chiarezza, esigete una valida risposta. In amore bisogna dare per ricevere, per cui cercate un giusto compromesso e sistemate ogni problema.

Novità all'interno del posto di lavoro. Presto qualcuno potrebbe subire un cambiamento sostanziale.

Gemelli: l’oroscopo del 13 dicembre vi invita a guardarvi dai falsi amici. Un consiglio utile potrebbe arrivare in mattinata. Avete bisogno di incrementare i risparmi, le entrate attuali non bastano per affrontare le spese di questo periodo. Comunque sia, in serata si registra una vicinanza intima, magari con il partner. La salute è KO per gran parte dei nativi.

Cancro: l’attesa è finita. Questo venerdì 13 riserva ai nativi del Cancro molte sorprese.

Dovete guardarvi alle spalle e cercare di fare meno cose possibili. Siete sempre di corsa, per questo siete esasperati. Avete a che fare con 24 ore di tensione e picchi di sfortuna. È meglio prevenire ogni problema rintanandosi in casa e riducendo al minimo i confronti con terzi.

Leone: giornata favorevole e allo stesso tempo interessante. Le nuove relazioni sono supportate dalle stelle, per cui è possibile fare dei passi avanti. Nelle coppie, chi è in lite per via di un torto, deve decidere se voltare pagina oppure rompere definitivamente.

La salute risulta un po’ precaria per via dei troppi pensieri, provate a rilassarvi con la meditazione.

Vergine: rinviate ogni confronto ad un altro momento poiché questa giornata nasconde delle problematiche spinose. Da un po’ di tempo vi sentite frustrati e siete portati a discutere. Nel lavoro dovete prestare attenzione perché rischiate di sbagliare e di pagarla cara. Giornata favorevole per la spesa casalinga.

Bilancia: occhio ai ritorni di fiamma e alle tentazioni. Da un po’ di tempo una preoccupazione lavorativa e/o economica vi turba le giornate.

Cercate di fare mente locale e di correre ai ripari. La soluzione esiste solo che spessa risulta difficile trovarla. Chi è sposato può fare affidamento sul sostegno morale del partner. La salute traballa, quindi riposate di più.

Scorpione: la giornata serba delle insidie, per cui non si escludono attacchi d’ira. Un parente o un collega potrebbe farvi arrabbiare o ferirvi dicendo una parola scortese. L’agitazione non fa bene alla salute, per cui cercate di essere prudenti.

Sagittario: una certa amicizia presenta problemi da tempo, per fortuna questa giornata favorisce i chiarimenti.

Evitate di scontrarvi per questioni di denaro. Nel lavoro si registra un recupero anche se la voglia di fuggire è piuttosto alta. Per quanto riguarda la salute, il corpo ha bisogno di movimento e di una sana alimentazione.

Capricorno: in questa giornata dovete tenere gli occhi bene aperti e la bocca chiusa. Con un cielo simile è meglio evitare scontri, specie sul posto di lavoro o tra le mura di casa. Chi ha dei figli piccoli, potrebbe avere a che fare con delle difficoltà. Questo è il momento favorevole per cercare una nuova occupazione o un’altra abitazione.

Acquario: giornata monotona, ultimamente faticate ad alzarvi dal letto e arrivate sempre tardi. Avete bisogno di essere spronati, dunque cercate al più presto una motivazione che vi invogli a reagire. Prefiggetevi uno scopo, anche un cambio di look aiuta a ritrovare la carica.

Pesci: l’oroscopo del giorno 13 dicembre vi vede giù d’umore. Avete voglia di rompere tutto perché vi sentite irritabili. A partire dal tardo pomeriggio torna il sereno. Aspettatevi una risposta, presto una situazione si sbloccherà e avrete modo di ripartire.