La settimana volge al termine, vediamo allora quali sono i disegni degli astri e delle stelle per questo weekend e soprattutto per la giornata di domani, 14 dicembre, per i dodici segni. Il weekend inizia in maniera interessante per il Leone e il Cancro, che ritrovano stabilità ed equilibrio in amore, ma anche per la Vergine e il Cancro colpiti da un vantaggioso momento di recupero. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, sabato 14 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 14 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana sottotono per il segno, che risentirà di un calo di energie e qualche malessere fisico. Per chi lavora di sabato e domenica non saranno giornate facili, soprattutto se si ha a che fare con il pubblico. Delle piccole discussioni potrebbero nascere anche in amore, cercate di non sfogare lo stress sul partner.

Toro: il weekend porta serenità in amore, in particolare modo per le coppie che durante le giornate precedenti si sono trovate spesso a litigare.

Durante la giornata di sabato il segno sarà molto più tranquillo, potrà finalmente staccare la spina dagli impegni lavorativi e dedicare più tempo alle persone care. Incontri favoriti.

Gemelli: è un momento di recupero per il segno, che riprende quota. La prima metà del mese è stata abbastanza faticosa, non solo per il fisico, ma anche per quanto riguarda la gestione di questioni pratiche e lavorative. Durante l’ultima metà di dicembre i Gemelli possono ottenere qualcosa in più, sbrogliare situazioni difficili e ritrovare la serenità in vista delle festività.

Incontri favoriti.

Cancro: il segno sta cercando di recuperare dopo dei mesi alquanto faticosi. Quella di sabato 14 dicembre sarà la giornata ideale per coloro i quali desiderano mettersi in gioco, avanzare delle proposte e farsi valere. Sia in amore che in ambito lavorativo le stelle vi proteggono, le problematiche potranno essere risolte. Se siete innamorati segretamente di qualcuno, è il momento di aprire il vostro cuore.

Leone: c’è un po’ di stanchezza da smaltire, tuttavia durante questo fine settimana il segno vivrà un forte momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Anche coloro i quali hanno affrontato liti e discussioni all'interno del rapporto di coppia, ritroveranno l’equilibrio e la voglia di stare insieme. Soddisfazioni in arrivo sul lavoro.

Vergine: quella di sabato 14 dicembre sarà la giornata ideale per concentrarsi sui propri obiettivi, un cielo favorevole vi protegge e vi da una marcia in più. Si potranno ottenere delle belle soddisfazioni. Anche in amore si recupera, le coppie che precedentemente hanno affrontato delle difficoltà, troveranno un punto di accordo e si concederanno un po’ di intimità.

Bilancia: questo fine settimana inizia con un calo di energie e qualche fastidio fisico, soprattutto allo stomaco. Durante le prossime 24 ore sarebbe bene evitare di esporsi o prendere decisioni, sia in amore che in ambito lavorativo. Sarete inoltre più irritabili del solito e questo potrebbe favorire la nascita di contrasti ed incomprensioni all'interno dei rapporti interpersonali e in amore. Contante fino a dieci prima di aprire bocca, potreste dire qualcosa di cui pentirvi.

Scorpione: durante questo weekend sarete tra i preferiti delle stelle, saranno dunque giornate positive tanto per l’amore che per l’ambito lavorativo.

È il momento ideale per chi vuole ricominciare dopo una separazione o una storia finita, le stelle favoriscono gli incontri. Le relazioni che nascono a dicembre si riveleranno importanti per il 2020. Anche per le coppie è un momento vantaggioso, ideale per organizzare qualcosa di nuovo, come un viaggio o una serata romantica.

Sagittario: è un periodo di alti e bassi per il segno, mentre in amore le stelle vi sorridono, in ambito lavorativo è un momento di insoddisfazione e disagio. Qualcuno potrebbe infatti decidere di cambiare aria, ma sarà bene avere delle sicurezze in più prima di fare una scelta di questo tipo.

In amore invece saranno ore ricche di passione e romanticismo, anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: è un momento di recupero per il segno, tuttavia quella di sabato 14 dicembre potrebbe essere una giornata faticosa. Qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo psicofisico e vedersi costretto a prendere una pausa. Niente paura, già da domenica potrete recuperare.

Acquario: l’ultimo mese dell’anno ha permesso al segno di rimettersi in gioco e recuperare dopo mesi alquanto difficili. In amore tutto procede per il meglio e anche gli incontri sono favoriti e presto anche l’ambito lavorativo sarà colpito da un più vantaggioso recupero, in cui sarà possibile risolvere i contrasti e ottenere qualche successo.

Pesci: il consiglio delle stelle per la giornata di sabato 14 dicembre è quello di dare spazio ai sentimenti. E' infatti un momento molto positivo in tal senso e anche chi durante le giornate precedenti ha vissuto dei momenti di distacco e decisione, potrà abbandonarsi alla passione. L’impeto amoroso colpirà i Pesci e favorirà gli incontri per coloro i quali sono alla ricerca dell’anima gemella. Momento interessante per quanto riguarda gli affari e le trattative.