La seconda settimana del mese si sta per concludere: il weekend termina con un buon recupero in amore per i nati sotto il segno dei Pesci e del Leone, mentre riserverà dei momenti sottotono al Toro e al Cancro, alle prese con delle questioni da risolvere.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, domenica 15 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 15 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: durante questa giornata i nativi del segno registreranno un calo fisico, di conseguenza anche la gestione dei rapporti interpersonali e sentimentali si rivelerà più difficile del previsto.

Cercate di limitare le polemiche e le discussioni all'interno del rapporto di coppia e in famiglia, a partire dalla nuova settimana si recupera.

Toro: questa domenica potrebbe rivelarsi leggermente faticosa, all'interno dell’ambito lavorativo potrebbero esserci degli imprevisti. Qualcuno potrebbe subire dei rallentamenti o registrare delle incongruenze a livello economico. Non preoccupatevi però, con l’avvicinarsi del 2020 tutto troverà soluzione. Bene la sfera sentimentale.

Gemelli: è un ottimo momento per il segno, che recupera non solo per quanto riguarda la salute, ma soprattutto in amore e in ambito lavorativo.

E' dunque il momento ideale per entrare in azione, avanzare una proposta o presentare un progetto. A partire dal 20 dicembre Venere entra nel segno, portando serenità all'interno dei rapporti di coppia e favorendo i nuovi incontri per i single.

Cancro: continua per il segno un una fase di squilibrio, che interessa in particolar modo soprattutto l’ambito lavorativo. Per chi lavora durante il fine settimana sarebbe bene evitare le distrazioni, potrebbero farvi commettere dei piccoli errori. Serenità ritrovata in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Leone: per la giornata di domani a 15 dicembre le stelle lasciano prevedere qualcosa di buono, soprattutto in amore. A dicembre la passione si riaccende, le coppie potranno dedicarsi qualche momento in più di intimità, mentre i single saranno favoriti nella ricerca dell’anima gemella. Anche in ambito lavorativo ci saranno presto dei cambiamenti, qualcuno potrebbe ricevere un nuovo incarico o la telefonata da tempo attesa.

Vergine: è un periodo stancante per il segno, che tuttavia ha una gran voglia di cambiamento e novità.

Ebbene con l’inizio del nuovo anno le novità e le opportunità non mancheranno, per ora gli astri vi consigliano di cercare di recuperare per ciò che riguarda l’amore e i rapporti familiari, così da poter trascorrere le feste in tranquillità.

Bilancia: durante le giornate precedenti non sono mancate le discussioni e i momenti sottotono, soprattutto in amore. Durante questa domenica sarà bene cercare di non parlare a sproposito, evitando di ferire le persone intorno a voi. Con l’inizio della nuova settimana ci sarà un buon recupero di energie e potrete riacquistare il buon umore.

Scorpione: è un momento vantaggioso per il segno. In ambito lavorativo le soddisfazioni non mancano e le stelle vi favoriscono per quanto riguarda l’amore. Tuttavia durante la giornata di domenica 15 dicembre qualcuno potrebbe affrontare delle problematiche, soprattutto se vive una relazione instabile o con qualcuno già impegnato. Favoriti gli incontri.

Sagittario: è un momento fortunato per il segno, soprattutto in amore. Tuttavia durante il weekend i più giovani potrebbero dover affrontare delle problematiche, dei litigi potrebbero nascere in amore o in ambito lavorativo.

Qualcuno potrebbe mettere in discussione scelte prese precedentemente. Meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare le decisioni improvvise.

Capricorno: sono stati dei mesi difficoltosi soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale, ma già a partire dalla giornata di domenica 15 dicembre si può recuperare. Il consiglio degli asti per i nativi del segno è quello di essere meno razionali, soprattutto quando si tratta di questioni di cuore. Durante le prossime ore potrebbero nascere delle occasioni importanti, soprattutto per i single e per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita.

Acquario: è un periodo di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico e l’amore. Al contrario in ambito lavorativo, almeno fino al 22 dicembre potrebbero continuare le problematiche e i conflitti. È il momento ideale per coloro i quali desiderano fare un viaggio o pianificarlo.

Pesci: questa giornata inizia con un forte recupero per il segno, che dopo un periodo sottotono ora ricarica energia e ottimismo. La vitalità ritrovata vi consentirà di recuperare per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. È un buon momento per organizzare una serata romantica con il partner o una cena tra amici.

Soddisfazioni in ambito lavorativo.