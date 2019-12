Le previsioni astrali di domenica 15 dicembre ci forniscono tutte le indicazioni possibili sotto l'aspetto lavorativo e professionale.

Di seguito approfondiamo le attività dei 12 segni dello zodiaco: situazione vantaggiosa per l'Ariete, alcune incomprensioni per il Cancro.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: se sarete bravi riuscirete a cogliere occasioni inaspettate. Non abbiate timore, affrontatele e tutto andrà per il verso giusto. Otterrete vantaggi rilevanti per il vostro futuro e le ambizioni professionali.

Toro: non tutto andrà per il verso giusto, le occasioni che attendevate purtroppo si riveleranno negative. Non demordete, non tutto potrebbe essere perduto.

Gemelli: alcune cose non vi stanno bene, senza polemiche inutili e con la professionalità che vi contraddistingue parlatene con chi di dovere. Risulterete apprezzati e saranno presi in considerazione alcuni spunti che avete fornito.

Cancro: a parte alcune incompresioni iniziali, la giornata lavorativa si dimostrerà serena e priva di conseguenze negative.

Potrete dedicarvi al vostro lavoro con la consueta pazienza e con l'equilibrio necessario.

Leone: il lavoro richiederà molto impegno, siate pronti a fare anche degli straordinari per raggiungere gli obiettivi che da tanto tempo avete programmato.

Vergine: cercate di resistere, quel posto di lavoro in questo momento è per voi di fondamentale importanza. L'aspetto economico è nettamente negativo.

Bilancia: tutto procede abbastanza bene, dovete solamente dare maggiore importanza all'organizzazione e all'ordine.

Se non agite in maniera corretta, i vostri sforzi potrebbero risultare vani. Siate meno pigri e calcolate meglio le cose.

Scorpione: accettate l'aiuto dei vostri colleghi, difficilmente riuscirete a risolvere da soli alcuni ostacoli che si presenteranno sul vostro cammino. Non è un segnale di debolezza far ricorso agli altri, anzi tutt'altro.

Sagittario: nuovi e stimolanti progetti vi faranno innamorare di nuovo della vostra professione. Otterrete di conseguenza delle importanti soddisfazioni economiche.

Capricorno: il lavoro va a gonfie vele, difficilmente avete passato un periodo proficuo come quello attuale. Sappiate trarre più vantaggi possibili dalle importanti situazioni che vi siete creati.

Acquario: l'ambito professionale in questo momento è il vostro fiore all'occhiello. Raggiungerete vette che fino a qualche tempo fa non pensavate nemmeno esistessero.

Pesci: importanti ruoli vi aspettano, avete l'ambizione e le qualità professionali per raggiungere tutti gli obiettivi che avete da tempo deciso di prefissarvi.