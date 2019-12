Una nuova settimana sta per avere inizio. Domani, lunedì 16 dicembre, sarà una giornata vantaggiosa per il segno dell'Ariete, che grazie agli influssi della Luna ricarica le energie, ma anche per il Sagittario, che potrà fare affidamento sulla protezione delle stelle. Giornata sottotono per l'Acquario, recupera il Capricorno.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della giornata di domani, lunedì 16 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 16 dicembre segno per segno

Ariete: durante la giornata di lunedì gli influssi della Luna aiuteranno il segno a ricaricare le energie e ritrovare l’ottimismo.

Inizia con la nuova settimana una fase di recupero che interesserà soprattutto l’amore e i rapporti interpersonali. Anche in ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più.

Toro: questa settimana inizia in maniera faticosa per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe incontrare degli ostacoli. È un momento impegnativo, ma con l’inizio del nuovo anno riceverete belle soddisfazioni. In amore potreste essere un po’ polemici, attenzione a non farvi sovrastare dagli impulsi. Recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Gemelli: quella di lunedì 16 dicembre sarà una giornata interessante per il segno. Con l'avvicinarsi del 2020 tutto tornerà al giusto posto. In amore si riaccende la passione e anche gli incontri sono favoriti, soprattutto durante il weekend. In ambito lavorativo invece è il momento ideale per agire, per avanzare una proposta o presentare un progetto, otterrete ottimi risultati.

Cancro: questa settimana si rivelerà più fortunata di quelle passate, tuttavia siete ancora lontani dalla meta ambita.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

In amore ci sono ancora delle situazioni da sistemare e potreste non avere la calma e la pazienza necessarie. Mentre in ambito lavorativo potreste apparire un po’ distratti, finendo per commetterebbe piccoli errori che vi metteranno in contrasto con i colleghi. Agite con cautela.

Leone: presto la Luna entrerà nel segno, dunque questo lunedì sarà foriero di una settimana e di una fine dell’anno veramente interessanti per il segno. In ambito lavorativo occorrerà armarsi di pazienza, ci sono delle situazioni da sistemare, ma entro il weekend potrete risolvere le problematiche.

Migliora l’atmosfera in ambito sentimentale, c’è serenità e complicità con il partner e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: sarà una settimana di rinascita per il segno, che si prepara a vivere un momento positivo in cui sarà possibile risolvere le problematiche nate precedentemente. Agendo con calma e diplomazia i nativi del segno potranno risolvere le controversie nate in amore e in ambito familiare. Anche all'interno della sfera lavorativa arrivano delle soluzioni, attenzione però alle spese.

Bilancia: sarà una settimana sottotono per il segno soprattutto le quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. Irritabili e nervosi i nativi del segno potrebbero involontariamente favorire la nascita di nuovi contrasti, aumentando le distanze nel rapporto con il partner. Anche in ambito lavorativo non è il miglior momento per agire, meglio non esporsi troppo e continuare a lavorare con costanza in vista di un 2020 più favorevole.

Scorpione: sarà una giornata sottotono per il segno, che dal 20 dicembre dovrà inoltre fare i conti con Vergine in opposizione.

Durante questa nuova settimana dunque i nativi del segno inizieranno a sentire la pressione, dei contrasti potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo. Non è comunque un momento del tutto negativo, con determinazione e buona volontà si potrà ottenere molto.

Sagittario: sarà una settimana produttiva, in cui si potrà ottenere molto. È il momento ideale per chi desidera farsi avanti, in amore o nel lavoro. Il segno può fare affidamento su un oroscopo vantaggioso, che gli da una marcia in più.

Dunque non vi resta che sfruttate al massimo questa particolare condizione astrale.

Capricorno: dopo un inizio mese sottotono, ricco di problematiche, finalmente il segno si prepara a vivere un momento di recupero. La nuova settimana si rivelerà più vantaggiosa delle precedenti, soprattutto in amore dove arrivano dei chiarimenti. Al contrario in ambito lavorativo bisognerà portare un po’ di pazienza, meglio non esporsi più del dovuto ed evitare le polemiche.

Acquario: durante questo lunedì sarebbe bene per il segno evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi, ma soprattutto non impelagarsi in situazioni stressanti.

Sarà dunque bene evitare i contrasti e le discussioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Concedetevi una pausa, poi la giornata di mercoledì si rivelerà la più positiva della settimana e vi consentirà di recuperare.

Pesci: con la giornata di lunedì 16 dicembre inizia una settimana interessante per il segno, ideale per fare dei progetti o organizzare un viaggio. I Pesci avranno dunque un ottimo terreno su cui agire e potranno ottenere dei buoni risultati anche per quanto riguarda l’amore. Incontri favoriti durante il fine settimana.