L’Oroscopo di martedì 17 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. Ci sarà da prestare attenzione perché la distrazione e lo stress saranno in agguato, infatti i Pesci non potranno abbassare la guardia neanche per un secondo. I nativi di Cancro e Toro, invece, avranno modo di riflettere mentre la Bilancia dovrà prendere una decisione importante. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

L'oroscopo di martedì 17 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in giornata dovrete cercare di fare attenzione a chi incontrate.

In famiglia non si escludono litigi a causa del troppo stress. Chi vive da solo si sentirà un po’ malinconico, ma presto una persona speciale si farà sentire cambiandovi la vita. Uscite, non restate sempre chiusi in casa altrimenti finirete per trascurarvi ed impazzire.

Toro: in queste 24 ore dovrete prendervi del tempo per effettuare una riflessione interiore. Non sempre la persona che si ha accanto è quella giusta, per cui tenete gli occhi bene aperti. Chi lavora in autonomia e a contatto con le persone, concluderà degli ottimi affari.

Queste sono giornate eccellenti per i liberi professionisti e gli imprenditori. Coloro che gestiscono la casa, dovranno fare attenzione in cucina.

Gemelli: quando il maltempo incombe, risulta più facile rintanarsi al calduccio. Ma per agguantare una buona occasione bisogna necessariamente uscire di casa. Questo martedì potrebbe rivelarsi profittevole per i lavoratori autonomi. Chi invece lavora alle dipendenze si sentirà oppresso e demoralizzato. Qualcuno sta contando i giorni che mancano alle vacanze natalizie.

Cancro: in arrivo una giornata di riflessione e, se possibile, da dedicare al dolce far niente. Siete sempre indaffarati tra lavoro, famiglia, partner e figli. In questo periodo il vostro corpo è sottotono. Lo stress vi porta ad abbuffarvi fuori pasto, ma in giornata dovrete darvi una bella regolata.

Leone: spesso vi lamentate che incontrate solamente i tipi sbagliati, in realtà siete voi a snobbare le brave persone. Questo è un periodo in cui desiderate svoltare, trovare una ragione di vita. Ultimamente siete giù d’umore.

Nel lavoro avrete modo di farvi valere, ma dovrete impegnarvi più del solito.

Vergine: grazie all'arrivo della Luna le previsioni astrologiche giornaliere sono promettenti soprattutto per le faccende di cuore. Alcuni single incontreranno una persona che prova interesse per loro. Nelle coppie tornerà la passione e tanta voglia di coccolarsi. Approfittate delle stelle favorevoli per rafforzare la vostra storia.

Bilancia: di solito prendete delle decisioni atte a compiacere il partner o il famigliare.

In questa giornata vi ritroverete davanti ad un bivio ma dovrete valutare con attenzione la strada da prendere. I cuori solitari sognano di incontrare una persona speciale che arricchisca la loro vita, ma spesso si demoralizzano. In questo martedì molti nativi avranno dei lavoretti di casa da sbrigare.

Scorpione: in arrivo un bel martedì che si preannuncia sereno e tranquillo. Chi non lavora potrà riposare e organizzare un viaggio o una festa. Nei prossimi giorni ci saranno delle uscite in compagnia oppure degli appuntamenti galanti.

Fatevi trovare pronti, non ve ne pentirete.

Sagittario: giornata positiva per tentare un recupero lavorativo, scolastico o finanziario. In casa dovrete fare delle sistemazioni. Avrete modo di sbarazzarvi del vecchiume e di fare spazio alle nuove cose che andrete ad acquistare nei prossimi giorni. Qualcuno avrà dei piccoli momenti di noia.

Capricorno: questo è un periodo delicato per molti nativi, soprattutto nel lavoro. Avrete un certo incarico da dover portare al termine entro breve termine e vi sentirete in ritardo.

Desidererete dormire e mandare tutto a monte. Cercate di portare pazienza, presto arriverà il momento di riposare.

Acquario: la scorsa settimana ha presentato alcune difficoltà che per fortuna sono state dissipate. Comunque sia, ancora vi sentirete sopraffatti. Cercate di riposare il più possibile senza pensare a niente e a nessuno. Scrollatevi lo stress e l’ansia di dosso in vista delle festività natalizie.

Pesci: l’oroscopo di martedì 17 dicembre è discretamente buono. Vi ritroverete a fantasticare più del solito e questo vi causerà degli attimi di distrazione. Attenzione alla guida e a dove mettete i piedi.

In famiglia non si escludono discussioni fino alla fine di questa settimana.