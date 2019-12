La nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di domani, martedì 17 dicembre. Sarà una giornata positiva per il Cancro, per il quale inizia un buon momento di recupero, soprattutto in amore, e per la Vergine, grazie alla Luna nel segno. Polemica la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di martedì 17 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 17 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: non è facile per il segno recuperare dopo lo stress e il nervosismo degli ultimi giorni, dunque anche durante la giornata di domani in amore e in ambito lavorativo potrebbero nascere dei contrasti. Gli astri vi consigliano di agire con cautela, siate pazienti, meglio evitare di forzare troppo la mano. Recupero a partire dal weekend.

Toro: quella di martedì 17 dicembre sarà una giornata decisamente migliore di quelle precedenti, anche se non vi sarà un recupero totale.

Tuttavia è il momento ideale per coloro i quali desiderano ricevere dei chiarimenti, soprattutto in ambito sentimentale. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, ma si tratta di un momento passeggero.

Gemelli: è un periodo interessante per il segno. Vi sentite energici, la voglia di fare non manca, così come le idee e la voglia di dimostrare le vostre capacità. Durante le prossime giornate potrebbero nascere delle interessanti opportunità in ambito lavorativo. Bene l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: grazie alla Luna in ottimo aspetto sarà una settimana di recupero per il segno, che riacquista energia man mano che ci avviciniamo alla fine della settimana. Le prossime giornate porteranno serenità in amore, al contrario in ambito lavorativo potrebbero continuare piccole problematiche. Per gestirle serve pazienza e diplomazia, meglio occuparsene a partire da venerdì quando avrete la lucidità necessaria e potrete fare affidamento sulla protezione delle stelle.

Leone: quella di martedì 17 dicembre sarà una giornata vantaggiosa per il lavoro, glia affari e le finanze.

È il momento ideale per iniziare qualcosa di nuovo, chi invece ha cambiato impiego di recente riceverà le prime soddisfazioni. In amore si batte un po’ la fiacca, ma le stelle non sono contrarie.

Vergine: la Luna è nel segno, dunque i nati sotto questo segno si preparano a vivere una settimana positiva, in cui si potrà ottenere qualcosa in più. È infatti un momento di recupero, dei chiarimenti arrivano in amore e in famiglia per chi ne è alla ricerca, mentre in ambito lavorativo si potranno ricevere delle soddisfazioni.

Insomma sono giornate ideali per agire e avvicinarvi agli obbiettivi prefissati. Recupero per il fisico.

Bilancia: la nuova settimana inizia con nervosismo e una forte vena polemica. Gestire i rapporti interpersonali si rivelerà abbastanza complicato per il segno, contrasti e discussioni potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo. Cercate di evitare un atteggiamento eccessivamente critico. Ideale sarebbe concedersi un po’ di riposo ed evitare le situazioni stressanti per cercare riacquistare la calma e il buonumore.

Scorpione: è un oroscopo positivo quello che protegge il segno, tuttavia durante le prossime giornate dei momenti di agitazione potrebbero disturbare l’equilibrio di coppia. Cercate di agire con cautela, meglio non farsi trascinare dalla rabbia, potreste dire qualcosa che non pensate e compromettere del tutto il rapporto con il partner. Stelle vantaggiose in ambito lavorativo, c’è aria di novità.

Sagittario: vi sentite fuori forma e irrimediabilmente insoddisfatti, questo potrebbe portare alla nascita di accesi conflitti in amore e in ambito lavorativo.

Il consiglio delle stelle per le prossime 48 ore è di non fare più del dovuto, ma soprattutto di tenersi alla larga da litigi e discussioni. Come detto, qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico ed accusare lievi fastidi, come mal di schiena o emicrania.

Capricorno: durante la giornata di martedì 17 dicembre arriveranno finalmente delle belle notizie, soprattutto in ambito lavorativo. I nativi del segno possono dunque tirare un sospiro di sollievo e prepararsi a vivere una fine dell’anno positiva e spensierata. Recupero in amore.

Acquario: Venere sta per entrare nel segno, questo renderà le cose più piccanti in amore.

È dunque un momento vantaggioso per i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. Anche in ambito lavorativo inizia un momento di recupero, al contrario bisognerà fare attenzione alle finanze, qualcuno potrebbe portarsi dietro spese maturate nel corso dei mesi precedenti.

Pesci: è un momento vantaggioso per il segno, almeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera economica. Al contrario durante il corso della settimana l’opposizione della Luna potrebbe creare degli ostacoli nei rapporti con gli altri e in amore. Cercate di evitare le scelte di impulso, ragionate attentamente sulle decisioni da prendere e soprattutto cercate di esprimervi con calma e diplomazia, evitando la nascita di nuovi contrasti.