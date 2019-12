La nuova settimana corre veloce, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di mercoledì 18 dicembre. Sarà una giornata interessante per il Cancro e la Vergine, nel pieno di un vantaggioso momento di recupero, ma anche per la Bilancia, che può fare affidamento sugli influssi di Saturno. Tensioni per il Leone. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, mercoledì 18 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 18 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: Venere non è più in opposizione, dunque le prossime giornate porteranno un recupero all'interno della sfera sentimentale e anche gli incontri sono favoriti. Il segno ricarica le energie e la voglia di fare e anche in ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più. Tuttavia sarà bene non prendere decisioni affrettate.

Toro: le giornate centrali di questa settimana si riveleranno un tantino sottotono per il segno, che continua a ricercare l’equilibrio perduto.

C’è malumore e insoddisfazione, soprattutto in amore dove non mancano i contrasti. Lo stress potrebbe compromettere il vostro operato in ambito lavorativo, cercate di agire con calma e lucidità.

Gemelli: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante la giornata di mercoledì 18 dicembre, tuttavia le troppe cose da fare renderanno i Gemelli nervosi e facilmente irritabili, dei litigi potrebbero nascere in ambito lavorativo con i colleghi e/o i superiori. Sarà bene cercare di evitare i conflitti e ritagliarsi qualche momento di riposo e serenità con le persone care e il partner.

Cancro: sono giornate di recupero per quanto riguarda l’amore. I nativi del Cancro potranno risolvere le divergenze nate all'interno dei rapporti interpersonali e con il partner. Al contrario resta un momento poco vantaggioso per quanto riguarda gli affari e l'ambito lavorativo, gli astri consigliano al segno di non esporsi più del dovuto.

Leone: potrebbe essere una giornata agitata per il segno, in ambito lavorativo ci sono delle decisioni da prendere, l’atmosfera è pregna di agitazione e qualcuno rischia di diventarne succube, non riuscendo ad agire nel modo desiderato.

Lo stress accumulato in ambito lavorativo potrebbe portare alla nascita di discussioni in amore, siate cauti. Recupero con l’arrivo del weekend.

Vergine: durante la giornata di mercoledì 18 dicembre avrete una grande forza. È il momento ideale per sistemare alcune questioni che non vanno, soprattutto in ambito lavorativo. C’è maggior serenità all'interno della sfera sentimentale e anche i single alla ricerca di nuovi incontri saranno favoriti.

Bilancia: Saturno che sorride e contribuisce al recupero del segno.

Le prossime giornate si riveleranno vantaggiose soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Il favore del pianeta vi rende intuitivi e potreste arrivare a concludere interessanti trattative o affari redditizi. Alti e bassi in amore.

Scorpione: dopo un inizio settimana sottotono, il segno recupera finalmente terreno. Con l’avvicinarsi del weekend potrete ricaricare le energie e le forze e questo gioverà positivamente all'ambito lavorativo e alla sfera sentimentale. Se durante le giornate precedenti ci sono state liti e discussioni, queste troveranno chiarimento e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: durante la giornata di mercoledì 18 dicembre i nativi del segno potrebbero risentire di un calo di energie ed accusare qualche fastidio fisico. Potreste dunque vedervi costretti a rallentare i ritmi e a prendervi una pausa. Cercate di non riversare la stanchezza e il nervosismo accumulati all'interno dell’ambito lavorativo e della sfera sentimentale o rischiate di dare spazio ad inutili conflitti. Recupero nelle prossime giornate quando Venere sarà attiva.

Capricorno: già durante la giornata precedente è iniziato per il segno un momento di recupero che continuerà durante le prossime giornate grazie alla Luna in posizione favorevole.

Il Capricorno recupera le energie e la voglia di fare. Durante le prossime giornate si potrà ottenere qualcosa in più, tuttavia sarà bene muoversi con cautela ed evitarle decisioni affrettate.

Acquario: è un momento importante per quanto riguarda l’amore, il segno si sente romantico e passionale. Questo gioverà positivamente ai rapporti di coppia e favorirà i nuovi incontri per coloro i quali ne sono alla ricerca. Al contrario bisognerà stare attenti alle spese, meglio evitare inutili sperperi.

Pesci: la fine del 2019 e l'inizio del 2020 si riveleranno vantaggiosi per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo riceverà delle belle soddisfazioni.

C'è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti. Tuttavia durante la giornata di mercoledì 18 dicembre qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie.